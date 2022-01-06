Что стоит за нынешними насильственными беспорядками в Казахстане?

Сегодняшние протесты в Казахстане кардинально отличаются от любых предыдущих, которые видел Казахстан. Массовое движение 2019 года, ознаменовавшее переход власти от давнего лидера Нурсултана Назарбаева к Токаеву, было разогнано очень быстро - насильственным образом – в отличие от того, что происходит сейчас.

Что стоит за нынешними насильственными беспорядками в Казахстане?

Глава Московского Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович считает, что причины этих массовых протестов кроются не только в сложной экономической ситуации в стране, но и в попытках правительства заигрывать с националистами.

“За последние год или два мы наблюдали попытки правительства заигрывать с националистами и прозападными группами, вводя антироссийские меры. Этим правящая элита настроила против себя русскоязычное население Казахстана, которое поддерживает Россию и составляет большинство в Казахстане. В результате правящая партия потеряла более миллиона голосов на парламентских выборах в январе 2021 года. Но националистическая оппозиция истолковала это как признак слабости правящего режима и стремилась покончить с ним”, - сказал аналитик в интервью RT.

По его словам, в настоящее время Демократический выбор Казахстана (ДВК) и Оян, Казахстан (ОК), которые являются прозападными оппозиционными группами, активно пытаются возглавить протесты и использовать их для продвижения своей собственной повестки дня. Мендкович подчеркнул, что именно поэтому готовность правительства выполнить экономические требования протестующих не смогла положить конец беспорядкам, а, наоборот, похоже, еще больше радикализировала демонстрантов и побудила их выдвигать чисто политические требования.

Роман Юнеман, российский политический деятель, проведший первые 18 лет своей жизни в Казахстане, согласен с Мендковичем в том, что местные националисты являются основой протестного движения.

“Протестуют не либералы или хипстеры, а националисты и патриоты. Вот почему вы можете видеть, как многие из них держат национальный флаг, а некоторые даже поют гимн Казахстана”, - сказал он.

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