Почему Россия не сможет остаться в стороне от событий в Казахстане

События в Казахстане разворачиваются с головокружительной скоростью, ситуация там меняется ежечасно. И если поначалу казалось, что протесты против резкого роста цен на энергоносители не перерастут ни во что более серьезное, то с тех пор страна обратилась за помощью к ОДКБ, военному блоку, возглавляемому Россией, и ее солдаты вступили в ожесточенные уличные бои с вооруженными мародерами, надежд на то, что "всё рассосётся" практические не осталось. Ибо стало очевидно: это всё спланировано по методичкам профессионалов — организаторов цветных революций и тщательно подготовлено.

Россия уже сделала публичное заявление, в котором заявила, что считает текущие события внутренним делом Казахстана и твердо верит, что правительство страны способно контролировать ситуацию, но в случае продолжения протестов Москва, несомненно, будет уделять больше внимания своему южному соседу.

Почему политическая стабильность в этой огромной бывшей советской республике имеет такое большое значение для России?

Политический журналист Дмитрий Плотников в статье, опубликованной RT, напоминает, что граница между Россией и Казахстаном простирается почти на 7000 км, что делает ее ключевым фактором в стратегии безопасности Москвы.

"Политическая стабильность в Казахстане имеет первостепенное значение для России, поскольку нестабильность там делает ее открытой для всевозможных угроз с юга из-за того, что граница не только обширна, но и проходит в основном через малонаселенные лугопастбищные равнины, и поэтому ее чрезвычайно трудно контролировать", — пишет политжурналист.

"Дверь" в космос

По мнению Плотникова, ещё одним важным фактором является космодром Байконур, который арендуется Россией. До тех пор, пока Россия не будет готова полностью заменить мощности Байконура, она будет нуждаться как в нём, так и в политической стабильности в Казахстане, которая необходима для эксплуатации объекта.

Военный полигон

К слову, полигон Сары Шаган, важный для безопасности России, также расположен в Казахстане. Это первый и единственный в Евразии полигон для испытаний систем противоракетной обороны (ПРО). После распада СССР некоторые объекты на Сары-Шагане были переданы в аренду России, в то время как другие были переданы Казахстанскому национальному центру радиоэлектроники и связи. Возможность использования этого полигона играет ключевую роль в обороноспособности России.

Люди

В Казахстане есть большая русская община: 3,5 миллиона этнических русских составляют 18,4% от общей численности населения страны. Среди них есть потомки казаков, которые, как известно, жили на территории современного Казахстана, по крайней мере, с 16 и 17 веков. Императорская Россия раньше высылала многих политических противников режима в Казахстан, в то время как СССР позже назначил некоторых из своих лучших экспертов в области промышленности и сельского хозяйства, чтобы помочь развитию региона. Безопасность русской общины в Казахстане, с его богатой историей, вызывает большую озабоченность у России.

Нам не удастся "не ввязаться"

Глава Московского Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сказал RT, что Россия уже является "частью повествования о текущих событиях в Казахстане":

"По мере того как отношения между странами постепенно ухудшались в 2020 и 2021 годах, правительство теряло народную поддержку. Националистические движения находятся на подъеме, и многие считают, что властям будет трудно заручиться поддержкой Москвы, и поэтому они становятся смелыми и стремятся бороться и побеждать”, — сказал он.

Аналитик считает, что уровень напряженности в Казахстане высок из-за того, что правительство было слишком снисходительным к националистам и мало делало для того, чтобы держать их под контролем, и это может подпитывать протесты.

Впрочем российский политический деятель (кстати, выходец из Казахстана) Роман Юнеман считает, что "хотя ситуация касается всей нации, а на улицах среди протестующих нет русских, которые общаются на казахском, а не на русском языке, протесты вряд ли станут антироссийскими, поскольку сегодня в Казахстане больше трений с Китаем, чем с Москвой".

"Однако, хотя это и маловероятно, такой сценарий не является полностью невозможным", — сказал он в интервью изданию.

Протесты в Казахстане важны для России как с точки зрения ее внутренней, так и внешней политики. Российские СМИ и политики говорили о растущей популярности националистических движений в Казахстане на протяжении всего 2021 года. Москва, несомненно, будет внимательно следить за развитием событий там, поскольку ситуация в Казахстане является ключевой как для внутренней, так и для международной безопасности России, а также для сохранения статус-кво на постсоветском пространстве.

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