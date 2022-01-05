События в Казахстане разворачиваются с головокружительной скоростью, ситуация там меняется ежечасно. И если поначалу казалось, что протесты против резкого роста цен на энергоносители не перерастут ни во что более серьезное, то с тех пор страна обратилась за помощью к ОДКБ, военному блоку, возглавляемому Россией, и ее солдаты вступили в ожесточенные уличные бои с вооруженными мародерами, надежд на то, что "всё рассосётся" практические не осталось. Ибо стало очевидно: это всё спланировано по методичкам профессионалов — организаторов цветных революций и тщательно подготовлено.
Россия уже сделала публичное заявление, в котором заявила, что считает текущие события внутренним делом Казахстана и твердо верит, что правительство страны способно контролировать ситуацию, но в случае продолжения протестов Москва, несомненно, будет уделять больше внимания своему южному соседу.
Почему политическая стабильность в этой огромной бывшей советской республике имеет такое большое значение для России?
Политический журналист Дмитрий Плотников в статье, опубликованной RT, напоминает, что граница между Россией и Казахстаном простирается почти на 7000 км, что делает ее ключевым фактором в стратегии безопасности Москвы.
"Политическая стабильность в Казахстане имеет первостепенное значение для России, поскольку нестабильность там делает ее открытой для всевозможных угроз с юга из-за того, что граница не только обширна, но и проходит в основном через малонаселенные лугопастбищные равнины, и поэтому ее чрезвычайно трудно контролировать", — пишет политжурналист.
По мнению Плотникова, ещё одним важным фактором является космодром Байконур, который арендуется Россией. До тех пор, пока Россия не будет готова полностью заменить мощности Байконура, она будет нуждаться как в нём, так и в политической стабильности в Казахстане, которая необходима для эксплуатации объекта.
К слову, полигон Сары Шаган, важный для безопасности России, также расположен в Казахстане. Это первый и единственный в Евразии полигон для испытаний систем противоракетной обороны (ПРО). После распада СССР некоторые объекты на Сары-Шагане были переданы в аренду России, в то время как другие были переданы Казахстанскому национальному центру радиоэлектроники и связи. Возможность использования этого полигона играет ключевую роль в обороноспособности России.
В Казахстане есть большая русская община: 3,5 миллиона этнических русских составляют 18,4% от общей численности населения страны. Среди них есть потомки казаков, которые, как известно, жили на территории современного Казахстана, по крайней мере, с 16 и 17 веков. Императорская Россия раньше высылала многих политических противников режима в Казахстан, в то время как СССР позже назначил некоторых из своих лучших экспертов в области промышленности и сельского хозяйства, чтобы помочь развитию региона. Безопасность русской общины в Казахстане, с его богатой историей, вызывает большую озабоченность у России.
Глава Московского Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович сказал RT, что Россия уже является "частью повествования о текущих событиях в Казахстане":
"По мере того как отношения между странами постепенно ухудшались в 2020 и 2021 годах, правительство теряло народную поддержку. Националистические движения находятся на подъеме, и многие считают, что властям будет трудно заручиться поддержкой Москвы, и поэтому они становятся смелыми и стремятся бороться и побеждать”, — сказал он.
Аналитик считает, что уровень напряженности в Казахстане высок из-за того, что правительство было слишком снисходительным к националистам и мало делало для того, чтобы держать их под контролем, и это может подпитывать протесты.
Впрочем российский политический деятель (кстати, выходец из Казахстана) Роман Юнеман считает, что "хотя ситуация касается всей нации, а на улицах среди протестующих нет русских, которые общаются на казахском, а не на русском языке, протесты вряд ли станут антироссийскими, поскольку сегодня в Казахстане больше трений с Китаем, чем с Москвой".
"Однако, хотя это и маловероятно, такой сценарий не является полностью невозможным", — сказал он в интервью изданию.
Протесты в Казахстане важны для России как с точки зрения ее внутренней, так и внешней политики. Российские СМИ и политики говорили о растущей популярности националистических движений в Казахстане на протяжении всего 2021 года. Москва, несомненно, будет внимательно следить за развитием событий там, поскольку ситуация в Казахстане является ключевой как для внутренней, так и для международной безопасности России, а также для сохранения статус-кво на постсоветском пространстве.
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Несмотря на протестный потенциал западных областей Казахстана, наивно полагать, что только газ и рост цен спровоцировали столь мощный и жестокий бунт казахов.