Президент Казахстана, отправив в отставку правительство страны, приступил к формированию нового кабмина.

Сразу за подписанием указа о роспуске правительства он начал «раздавать портфели».

Первыми назначенцами, помимо получившего пост и. о. премьера экс-первого вице-премьера Алихана Смаилова, стали

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