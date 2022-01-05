В Казахстане отключили интернет и телефонную связь

По всему Казахстану перестал работать интернет, сообщила организация NetBlocks, которая анализирует работу интернета.

По данным мониторингового ресурса, в Казахстане перестал работать интернет, что может быть связано с массовыми акциями протеста, которые захлестнули страну после 2022 года.

Также СМИ сообщают, что в Нур-Султане и Алматы не работает телефонная связь.

В первые дни нового года в Мангистауской области Казахстана начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже волна протестных акций распространилась на другие регионы страны, а городах начались беспорядки и столкновения с правоохранителями. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Политологи увидели в событиях в Казахстане майданный сценарий и украинский след.

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