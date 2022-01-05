В Казахстане протестующие захватили здание областной администрации в Актобе

В казахском городе Актоб протестующие захватили здание городской администрации, сообщают в соцсетях очевидцы.

В Сети распространилась видеозапись, на которой видно, как толпа людей штурмует здание администрации и врывается в акимат. На площади перед зданием собрались более тысячи человек.

Также участники акций протеста прорвались к зданию областного акимата в Костанае (Костанайская область), Петропавловске (Северо-Казахстанская область) и Павлодаре (Павлодарская область), пишет "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что участникам массовых беспорядков в Алма-Ате после нескольких попыток штурма мэрии города удалось ворваться в здание.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже по всей стране начались массовые протесты, которые в некоторых городах вылились в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку.

По мнению политологов, события в Казахстане свидетельствуют о майданном сценарии.

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