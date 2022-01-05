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Автор Игорь Рябов

Политолог Суздальцев нашёл украинский след в ситуации в Казахстане

Политика

Российский политолог Андрей Суздальцев заявил, что украинские спецслужбы давно подогревали националистические настроения в Казахстане и настраивали казахов против России.

Политолог Суздальцев нашёл украинский след в ситуации в Казахстане

"Казахстан находится на стыке двух миров — постсоветского пространства и Китая, на него оказывают сильное влияние западные силы. <…> В выступлениях просматривается украинский след. Украинские спецслужбы не первый год работают в Казахстане, стимулируют казахский национализм, настраивают группы в правительстве против России", — сказал Суздальцев в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что ещё в конце декабря на Украине предсказывали текущие события в Казахстане. Тогда в это никто не поверил, но все отрицательные факторы совпали и привели к массовым протестам.

По мнению Суздальцева, отставка правительства не поможет президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву остановить протестную волну, поскольку в стране назрели экономические, политические и социальные проблемы, связанные с разрывом в уровне доходов граждан — сёла живут бедно, а в городах слишком много людей.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже по всей стране вспыхнули массовые протесты, которые в некоторых городах вылились в беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обвинил правительство в создании конфликтной ситуации и отправил его в отставку. Политологи считают, что события в Казахстане напоминают майданный сценарий.

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Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Артём Пермяков, Куратор: Олег Артюков
Темы украина казахстан андрей суздальцев касым-жомарт токаев
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