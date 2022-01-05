Песков: Казахстан справится с протестами своими силами

В Кремле рассказали, что Россия не планирует помогать в устранении беспорядков, развернувшихся в Казахстане. Общую позицию российской власти выразил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он объяснил, что вмешиваться в возникший конфликт никому извне не стоит, он также выразил уверенность в том, что власти Казахстана смогут разрешить эту острую проблему своими силами.

"Нет. Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы", — передаёт РИА Новости слова Пескова.

Указом президента Казахстана Косыма-Жомарта Токаева в Алма-Ате и Мангистауской области введён режим ЧС из-за массовых протестов, связанных с двукратным повышением цен на автомобильный газ.

Ранее СМИ сообщили, что в Алма-Ате начались столкновения протестующих и полиции, несколько правоохранителей были захвачены митингующими и избиты. Массовые протесты в Казахстане не утихают, граждане продолжают проявлять агрессию.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.