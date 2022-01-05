Президент Казахстана ввёл режим ЧП в Алматинской области из-за беспорядков

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл режим ЧП в Алматинской области в связи с массовыми акциями протеста.

Соответствующий указ появился на портале президента республики. В нём сказано, что чрезвычайное положение вводится на период с 12:30 часов 5 января до 00:00 часов 19 января 2022 года из-за непосредственной угрозы безопасности. В это время сотрудники правоохранительных органов будут восстанавливать правопорядок в границах Алматинской области.

В регионе начнёт действовать комендантский час с 23:00 и до 07:00. В Алматинской области также запретили продажу оружия и боеприпасов, массовые мероприятия, ввели особый режим оборота лекарственных средств и спиртных напитков.

"Указ вступает в силу со дня подписания", — сказано на сайте президента Казахстана.

Ранее Токаев объявил режим ЧП в городе Алма-Ате и Мангистауской области, где накануне прошли протесты и столкновения с полицейскими.

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