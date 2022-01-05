Токаев отправил в отставку правительство Казахстана

Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики, и. о. премьера назначен первый вице-премьер Алихан Смаилов.

Указ опубликован на официальном сайте президента Казахстана:

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До утверждения нового состава кабмина министры "уволенного" правительства будут продолжать работать.

Решение принято оперативно

Буквально за пару часов до подписания президентского указа сообщения с пометкой "молния" распространили СМИ Казахстана. В них говорилось о том, что президент страны Касым-Жомарт Токаев намерен сегодня, 5 января, объявить о роспуске правительства.

Напомним, в Казахстане с начала года жители массово выходят на протесты из-за двукратного подорожания автомобильного газа. Политологи видят в событиях в стране признаки начала классической цветной революции. В двух регионах сегодня введён режим ЧП.