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Автор Юлия Миленина

Токаев поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин

Мир

После заседания правительства президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ввести госрегулирование цен на сниженный газ и бензин.

Токаев поручил ввести госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин

Глава государства также дал ещё несколько поручений, направленных на стабилизацию социально-экономической обстановки в Казахстане. Об этом сообщается на официальном сайте президента республики.

"Ввести государственное регулирование цен помимо сжиженного газа на бензин и дизель сроком на 180 дней", — поручил Токаев.

Кроме того, он потребовал утвердить государственное ценовое регулирование по социально значимым продовольственным товарам, рассмотреть необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней, обсудить вопрос субсидирования арендной платы по вторичному жилью для уязвимых категорий населения.

В ближайшее время в Казахстане начнут разрабатывать закон "О банкротстве физических лиц". Также планируется создать общественный фонд для решения проблем здравоохранения.

В первые дни нового года жители нескольких городов Казахстана вышли на протесты. Они выступили против двукратного роста цен на сниженный нефтяной газ.

Сегодня, 5 января, Токаев отправил в отставку правительство республики.

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Казахстан с Токаевым уходит от России. Куда?
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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