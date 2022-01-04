В разгар митинга в Казахстане начали блокировать соцсети

В Казахстане стали блокировать социальные сети. Стало известно о блокировке Telegram, WhatsApp и Signal, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что мобильный оператор Beeline уже подтвердил сбои с мобильным интернетом в стране по "независящим от компании причинам".

Позже появился комментарий казахстанского оператора мобильной связи Kcell. В компании уточнили, что перебои связаны с действиями компетентных органов, которые обеспечивают антитеррористическую и общественную безопасность.

Ранее в Казахстане возник конфликт между силовиками и протестующими, которые выступили против подорожания газа. При этом они подчеркнули, что часть участников акции пытается избежать стычек и разнять людей. До этого участники акции протеста попытались взять штурмом здание акимата. Митингующие с криком двигались к администрации в Актау и размахивали флагами.

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