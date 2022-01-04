В Казахстане начались столкновения между полицейскими и митингующими

В Казахстане возник конфликт между силовиками и протестующими, которые выступили против подорожания газа. О ситуации в Актобе рассказали местные СМИ.

По данным Telegram-канала KazTAG, митингующие кричат на полицейских. Некоторые возмущённые граждане атакуют правоохранителей, заявили журналисты. При этом они подчеркнули, что часть участников акции пытается избежать стычек и разнять людей.

Известно, что в административный центр Мангистауской области Актау прибыли вооружённые силовики с щитами, а также военная техника. Негодующие местные жители бежали за армейскими грузовиками. Некоторую технику толпе удалось забрать.

"Перекрывают улицы, сбоит интернет", — написали сотрудники канала.

Ранее участники акции протеста попытались взять штурмом здание акимата. Митингующие с криком двигались к администрации в Актау и размахивали флагами.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал граждан не реагировать на слова "деструктивных личностей", которые хотят уничтожить стабильность в стране. Вместе с этим лидер отметил, что власти снизили цену на газ до 50 тенге за литр, как и просили жители региона.