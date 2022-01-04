В Мангистауской области Казахстана протестующие из-за подорожания газа граждане намереваются атаковать здание акимата. Негодующие местные жители кричат и продвигаются к администрации в Актау.
Видео с попыткой штурма выложили в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти". На ролике можно заметить, как возмущённая толпа кричит и демонстрирует флаги страны.
Ранее с участниками акции протеста попытались поговорить члены правительственной комиссии, которым поручили урегулировать ситуацию с экономикой в регионе. Недовольные ценой на топливо митингующие не успокоились в результате беседы и заявили, что закончат мероприятие только после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.
Лидер страны в свою очередь попросил негодующую толпу игнорировать призывы "деструктивных личностей", которые хотят уничтожить стабильность в обществе. Также глава государства подчеркнул, что власти решили выполнить требование протестующих.
"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр", — написал Токаев в соцсетях.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Если невысокой пышечке стремиться к формам жердеобразной модели — проигрыш обеспечен. Как же быть?