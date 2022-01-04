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Автор Евгения Васильева

В Казахстане митингующие пытаются штурмом взять администрацию Актау

Мир

В Мангистауской области Казахстана протестующие из-за подорожания газа граждане намереваются атаковать здание акимата. Негодующие местные жители кричат и продвигаются к администрации в Актау.

Видео с попыткой штурма выложили в Telegram-канале "Раньше всех. Ну почти". На ролике можно заметить, как возмущённая толпа кричит и демонстрирует флаги страны.

Ранее с участниками акции протеста попытались поговорить члены правительственной комиссии, которым поручили урегулировать ситуацию с экономикой в регионе. Недовольные ценой на топливо митингующие не успокоились в результате беседы и заявили, что закончат мероприятие только после встречи с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым.

Лидер страны в свою очередь попросил негодующую толпу игнорировать призывы "деструктивных личностей", которые хотят уничтожить стабильность в обществе. Также глава государства подчеркнул, что власти решили выполнить требование протестующих.

"Правительство в рамках данных ему полномочий в целях обеспечения стабильности в стране приняло решение снизить в Мангистауской области цену за сжиженный газ до 50 тенге за литр", — написал Токаев в соцсетях.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы казахстан касым-жомарт токаев
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