Грушко будет представлять российское дипведомство на заседании с НАТО

Заместитель главы министерства иностранных дел России Александр Грушко заявил, что будет представлять дипведомство на заседании Совета Россия — НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе, сообщает ТАСС.

Отмечается, что НАТО такой экстренной видеоконференцией глав МИД перед заседанием с РФ повышает напряжённость вокруг ситуации с Украиной.

Ранее в НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года. Известно, что заседание созвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. В заявлении говорится, что диалог между сторонами должен строиться на взаимовыгодной основе.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский и его американский коллега Джозеф Байден по телефону поговорили об организации мероприятия комиссии Украина — альянс НАТО.

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