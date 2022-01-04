Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января

В НАТО подтвердили проведение заседания Совета Россия — НАТО 12 января 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Pravda. Ru писала, что украинский лидер Владимир Зеленский и его американский коллега Джозеф Байден по телефону поговорили об организации мероприятия комиссии Украина — альянс НАТО. Об этом рассказали представители офиса Зеленского.

Венгрия довольна фактом предстоящих в январе 2022 года переговоров между Россией и НАТО и заинтересована в их успешных итогах. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

"Мы понимаем, что будут переговоры между РФ и НАТО, и мы очень довольны этим фактом. Поскольку, если НАТО и Россия будут разговаривать друг с другом, будет больше надежды на какое-либо общее понимание и согласие по этому поводу", — подчеркнул глава МИД Венгрии.

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