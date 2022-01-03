Зеленский обсудил с Байденом скорое проведение заседания комиссии Украина — НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский и его американский коллега Джозеф Байден по телефону поговорили об организации мероприятия комиссии Украина — альянс НАТО. Об этом рассказали представители офиса Зеленского.

"Высоко ценю поддержку Соединёнными Штатами нашего предложения провести в ближайшие дни заседание комиссии Украина — НАТО", — заявил украинский президент, слова которого приводит пресс-служба офиса.

По словам представителей главы государства, основным вопросом беседы политиков стала обстановка в Донбассе и вокруг Украины. Зеленский указал на важную роль Вашингтона в урегулировании конфликтов и подчеркнул необходимость совместных мероприятий в этом году.

Вместе с этим украинский лидер рассказал об успехах в проведении реформ экономики и борьбе с олигархами. США одобряют принцип "ничего об Украине без Украины", а также готовы противостоять Москве в случае военных действий по отношению к Киеву, отметил Зеленский. Он поблагодарил Байдена за подобное отношение, сказали в пресс-службе.

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации", — заявлял ранее Зеленский в Twitter.

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