EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Байден пообещал Зеленскому "ответить" в случае вторжения РФ на Украину

Мир

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы ему удалось обсудить с американским лидером Джо Байденом во время телефонных переговоров.

Байден пообещал Зеленскому "ответить" в случае вторжения РФ на Украину

Главы государств сосредоточились на следующих вопросах:

  • Борьба с олигархами на Украине;
  • Действия по сохранению мира в Европе;
  • Проведение новых внутренних реформ.

В пресс-службе Белого дома также сообщили, что Зеленский и Байден обсудили возможные шаги в случае "продолжения вторжения РФ на Украину".

"Байден дал ясно понять, что США и их союзники ответят решительно", — сказано в официальном сообщении.

После переговоров Зеленский заявил в своём Twitter-аккаунте, что первая в 2022 году беседа с президентом США доказывает "особый характер отношений" между странами.

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации", — написал глава Украины.

Он добавил, что Киев ценит "непреклонную поддержку" со стороны Белого дома.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Зеленский - довольный президент бедной страны
Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир зеленский
Новости
Финансист Финогенова рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян
Эксперт Роспотребнадзора Горелов сообщил об опасном симптоме COVID-19 у детей
Байден пообещал Зеленскому "ответить" в случае вторжения РФ на Украину
Геннадий Онищенко: пандемия коронавируса может закончиться к маю
Собчак поделилась обнажённым фото из бани
На премьер-министра Гаити было совершено покушение
Волочкова показала своего нового возлюбленного
Первый ввозной случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии
В Госдуме не одобряют выплату регулярных пособий безработным
Украинцы устроили травлю футболисту за новогоднее поздравление друзьям из России
Последние материалы
Финансист Финогенова рассказала, как в 2022 году выросли пенсии россиян
Эксперт Роспотребнадзора Горелов сообщил об опасном симптоме COVID-19 у детей
Байден пообещал Зеленскому "ответить" в случае вторжения РФ на Украину
Геннадий Онищенко: пандемия коронавируса может закончиться к маю
Собчак поделилась обнажённым фото из бани
На премьер-министра Гаити было совершено покушение
Волочкова показала своего нового возлюбленного
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Первый ввозной случай заражения "омикроном" выявлен в Карелии
В Госдуме не одобряют выплату регулярных пособий безработным
Популярное
Зарубежный
Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича

Сердючка рассказала о дорогом подарке Абрамовича.

Верка Сердючка рассказала о "дорогущем" подарке Абрамовича
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Мир. Новости мира
Украинцы высмеяли внешний вид министра обороны Резникова: "Бронелифчик?"
Мир. Новости мира
Политолог Карасев: уникальное достижение Украины — "африканская экономика"
Мир. Новости мира
Google выдаёт неожиданный результат на запрос: "Сколько лет придурку"
Василий Амирджанов Президент повысил политический статус Деда Мороза Василий Амирджанов Ирина Шлионская Удобные кроссовки могут быть опасней высоких каблуков Ирина Шлионская Любовь Степушова Китай массово скупает зерновые. Чего другие не понимают? Любовь Степушова
Мир. Новости мира
Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию
Российский шоу-бизнес
Омаров заявил, что нашёл видеоподтверждение измен Бородиной
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в соседнюю страну
Мир. Новости мира
Неизвестный сбежал из Южной Кореи в соседнюю страну
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников