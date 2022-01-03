Байден пообещал Зеленскому "ответить" в случае вторжения РФ на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, какие темы ему удалось обсудить с американским лидером Джо Байденом во время телефонных переговоров.

Главы государств сосредоточились на следующих вопросах:

Борьба с олигархами на Украине;

Действия по сохранению мира в Европе;

Проведение новых внутренних реформ.

В пресс-службе Белого дома также сообщили, что Зеленский и Байден обсудили возможные шаги в случае "продолжения вторжения РФ на Украину".

"Байден дал ясно понять, что США и их союзники ответят решительно", — сказано в официальном сообщении.

После переговоров Зеленский заявил в своём Twitter-аккаунте, что первая в 2022 году беседа с президентом США доказывает "особый характер отношений" между странами.

"Обсудили совместные действия Украины, США и партнёров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизации", — написал глава Украины.

Он добавил, что Киев ценит "непреклонную поддержку" со стороны Белого дома.

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