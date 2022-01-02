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Автор Олег Артюков

Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию

Мир

Соединённые Штаты могут пойти на исключение из Североатлантического альянса трёх прибалтийских государств — Латвии, Литвы и Эстонии — ради стратегических договорённостей с Россией.

Прогноз: США могут исключить из НАТО Латвию, Литву и Эстонию

Такой прогноз дал на страницах издания The National Interest бывший офицер американской армии и военный эксперт Дэвид Пейн.

По его мнению, администрация Байдена расценивает Китай в качестве первостепенной и долгосрочной угрозы для США и союзников. И чтобы противостоять Пекину, Вашингтон может предложить Москве своего рода "пакт о ненападении", полагает Пейн.

В рамках этого нового соглашения о безопасности между США и Россией независимость Эстонии, Латвии и Литвы будет гарантирована Москвой в обмен на их выход из НАТО.

В обмен на создание сухопутного моста (автомобильного и железнодорожного коридора, возможно, надстроенного в его литовской части), связывающего Россию с ее калининградским анклавом через Белоруссию и Литву, Россия выведет все свои наступательные силы, включая баллистические ракеты малой дальности из Калининграда.

"Это соглашение послужит созданию нового, более стабильного и безопасного трёхполюсного миропорядка", — считает Дэвид Пэйн.

На этом его размышления не заканчиваются. Он полагает, что в обмен на выход России из Шанхайской организации сотрудничества США согласились бы выйти из… НАТО. А альянс, рассуждает мистер Пейн, продолжит существовать как организация коллективной безопасности под руководством Европы.

Кроме того, полагает эксперт, США могли бы закрыть большую часть из своих 800 иностранных военных баз и вывести большую часть из ее передовых 200 000 военнослужащих за границей.

"Штаты также обязуются оказать дипломатическое давление на Украину, чтобы побудить ее присоединиться к возглавляемой Россией Евразийский экономический союз (ЕАЭС), предложив заключить соглашение о свободной торговле и с Украиной. Такая мирная экономическая интеграция Украины с Россией была бы намного предпочтительнее, чем военное вторжение России, которому США и НАТО будет трудно противодействовать и которое, скорее всего, закончится полной аннексией Украины Москвой", — считает Дэвид Пэйн.

Не можем не заметить, что реализация хотя бы части из того, о чём написал американский эксперт, совершенно невозможна. Не говоря уж о том, чтобы воплотить в жизнь всё, о чём он написал. Совершенно непонятно, на кого рассчитаны эти фантазии — по-другому их назвать сложно. Но написано с чувством, этого нельзя не признать.

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Автор: Олег Артюков, Куратор: Любовь Степушова
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