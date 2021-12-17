Что случится, если НАТО ещё приблизится к России

Россия опасается вторжения НАТО не на пустом месте. История — основной фактор российских страхов, и не учитывать это нерационально.

Западная пресса в лице The National Interest сообщает, что у России есть все основания опасаться Европы и НАТО в частности.

За последние столетия на неё нападали, как минимум,

Польша,

Швеция,

Франция

и Германия.

Американцы тоже не всегда выглядели мирно для россиян. Войска США в 1918 году прибыли в Архангельск во время Гражданской войны. Интервенция, она же экспедиция "Белый медведь", затевалась для того, чтобы отсрочить наступление Германии и помочь заново открыть Восточный фронт после подписания мирного договора в Брест-Литовске.

"Спустя 20 лет нацистская Германия дошла практически до Москвы, пока наступление не оборвалось страшной холодной зимой. Тогда Россия отбилась, но после окончания коммунистической эпохи стала уязвимее, поскольку многие из её бывших сателлитов коммунистической эпохи (Польша, Венгрия и Румыния, а также Чехия и Словакия) вошли в НАТО", — пишут авторы.

Так что рост войск на границе с Украиной, как минимум, не сюрприз. По данным российских СМИ, гвардейская танковая армия Западного военного округа усилилась для защиты стратегической границы страны.

Не так давно министр обороны Сергей Шойгу назвал западное стратегическое направление наибольшей угрозой военной безопасности России и сказал, что страна обязана заняться её нейтрализацией.

Всё это нужно держать в готовности потому, что у границ России наблюдается высокий уровень военной активности США и их союзников по НАТО. Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской добавил, что учения альянса, носящие "ярко выраженный антироссийский характер", участились.

Именно поэтому 75% россиян не исключают, что провоцируемая Западом сложившаяся напряжённость у восточных границ Украины может перерасти в полноценную войну с Россией.

Половина опрошенных называет инициатором обострения ситуации на востоке Украины США и другие страны НАТО.

16% кажется, что виновником эскалации была Украина (так считают самые молодые участники опроса).

3% назвали виновниками непризнанные республики ДНР и ЛНР.

4% — Россию.

Кстати, в безвольные и "лихие" 1990-е годы Россия практически не возражала по поводу расширения НАТО на восток, хотя и не одобряла его. Это можно объяснить военной и экономической слабостью Российской Федерации в период расширения альянса.

Об этом напомнил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин. По его словам, экспансия НАТО была выгодна прежде всего США, которые воспринимают Восточную Европу исключительно плацдармом для военно-политического давления на Россию.

Как пишет Al Jazeera, расширение НАТО на восток продолжает оставаться головной болью Москвы. Обозреватель издания Фахим ас-Саурани напомнил, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков вынужден был рассказать о "красных линиях" Москвы, которые исключают любое дальнейшее продвижение НАТО на восток.

Американцы внимать отказались. Так что теперь Россия медленно наращивает количество своих войск на границах и даже не исключает изменений в доктрине ядерного удара.

Военный обозреватель ТАСС, полковник запаса Виктор Литовкин заявил, что приближение НАТО к российским границам представляет прямую угрозу безопасности России. Потому страна не собирается мириться с приближением истребителей и бомбардировщиков, оснащённых ядерными боеголовками, а также самолётов-разведчиков и дронов стран НАТО к своим границам.

Литовкин добавил, что НАТО намеревается затянуть петлю вокруг России. Москва на это смотреть не собирается, но в рамках возможных ответов уже прописала ракетный удар по американским базам на Украине.

При вторжении украинских войск в Донбасс Россия начнёт контроперацию, чтобы заставить Киев согласиться на мирное урегулирование кризиса. Все ждут признания независимости ДНР и ЛНР, так как там живут люди с российскими паспортами.

Так что вариантов действий России эксперты видят множество. Вопрос — что именно она выберет.

В проекте "Кремлёвская прачка" пояснили, что основная проблематика, интересующая российскую сторону на данном этапе, — именно резкое предотвращение расширения НАТО на восток (причём Украина здесь — частный случай), а также предотвращение размещения на территории Восточной Европы дополнительной ударной инфраструктуры НАТО, включая территорию той же Украины.

Именно поэтому во время переговоров с Джозефом Байденом Владимир Путин настаивал на гарантиях не расширения НАТО и не размещения тактического ядерного оружия у границ России. Российская сторона также регулярно настаивает на достижении взаимных гарантий не нанесения ударов по территории друг друга и на исключении такой возможности в перспективе.

По сути, речь идёт о восстановлении системы военного паритета, существовавшего ранее и служившего относительно надёжной гарантией от взаимного нападения.

"Это особенно актуально в условиях частичного разрушения системы соглашений о коллективной (глобальной) безопасности, инициатором чего были, по распространённому в РФ мнению, Соединённые Штаты", — резюмировали авторы проекта.

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