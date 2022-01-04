В армии Афганистана появится батальон боевиков-смертников

Боевики экстремистского движения "Талибан"*, которые установили господство над Афганистаном, сообщили о формировании специальной группы террористов-смертников. Этот батальон станет частью армии республики, отметил официальный представитель радикальной организации Забиулла Муджахид.

По информации The Khaama Press, батальон относится к спецподразделениям при Минобороны Афганистана. Вместе с этим Муджахид подчеркнул, что среди военных страны могут оказаться и женщины, если возникнет подобная необходимость. Также талиб* указал на возможность для солдат, которые несли службу до захвата власти в республике боевиками, оказаться в составе новой армии.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва способна признать правительство "Талибана", если руководство движения выполнит все обещания. Министр упомянул такие обязательства, как:

создание инклюзивного правительства;

эффективную борьба с террористами;

противодействие сфере наркотиков.

* запрещённая на территории РФ террористическая организация.

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