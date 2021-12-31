Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает Талибан*

Россия будет постепенно двигаться к исключению движения "Талибан"* из санкционного списка Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что прежде, чем российская сторона признает новое правительство Афганистана, они должны выполнить свои обещания.

Лавров подчеркнул, что пока о чёткой позиции России по вопросу признания "Талибана"* преждевременно.

"Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее — когда талибы* реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории", — цитирует главу МИД ТАСС.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении нового правительства Афганистана о закрытии избиркомов в стране. Вместо "ненужных" министерств и избирательных органов, новые власти планируют создать "большой совет", который не будет "экономически обременять" администрацию.

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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