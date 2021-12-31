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Автор Екатерина Широкова

Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает Талибан*

Мир

Россия будет постепенно двигаться к исключению движения "Талибан"* из санкционного списка Совбеза ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что прежде, чем российская сторона признает новое правительство Афганистана, они должны выполнить свои обещания.

Лавров рассказал, при каких условиях Россия признает Талибан*

Лавров подчеркнул, что пока о чёткой позиции России по вопросу признания "Талибана"* преждевременно.

"Положительное решение зависит от того, как будут развиваться события в Афганистане, а точнее — когда талибы* реализуют свои обещания, в том числе по формированию инклюзивного правительства, а также по эффективному противодействию террористической и наркотической угрозам, исходящим с афганской территории", — цитирует главу МИД ТАСС.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении нового правительства Афганистана о закрытии избиркомов в стране. Вместо "ненужных" министерств и избирательных органов, новые власти планируют создать "большой совет", который не будет "экономически обременять" администрацию. 

* террористическая организация, запрещённая в РФ

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