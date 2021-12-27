Талибы* закрыли избирком Афганистана за ненадобностью

Правительство талибов* в Афганистане распустило ряд "ненужных” министерств и избирательных органов. По словам пресс-секретаря, они планируют заменить их структурой "большого совета”.

Сообщается, что решение о ликвидации министерства по вопросам мира и парламентским делам, а также Независимой избирательной комиссии страны (IEC) и Комиссии по рассмотрению жалоб на выборы было принято в четверг, но объявили о нём только в воскресенье.

По словам пресс-секретаря правительства страны Билала Карими, перечисленные структуры были "ненужными институтами для нынешней ситуации”, и "Исламский эмират возродит их в будущем, если мы (талибы*) когда-нибудь почувствуем необходимость”.

Комиссия IEC, созданная в 2006 году, занималась администрированием и надзором за выборами в стране, начиная с президентских и парламентских выборов и заканчивая выборами в советы провинций. За годы, предшествовавшие захвату власти талибами*, в ходе нападений, приписываемых различным вооруженным группировкам, был убит ряд должностных лиц, занимавшихся проведением выборов.

Бывший глава группы, назвавшийся Аурангзебом, сообщил AFP, что талибы "приняли это решение в спешке и предупредили, что этот шаг будет иметь огромные последствия”:

"Если этой структуры не будет, я на 100% уверен, что проблемы Афганистана никогда не будут решены, так как не будет никаких выборов", сказал он.

По словам Халима Фидаи, высокопоставленного политика свергнутого режима, который управлял четырьмя провинциями в течение последних двух десятилетий, это решение показало, что талибан* "не верит в демократию” и "получает власть с помощью пуль, а не бюллетеней”.

Между тем, заместитель министра информации и культуры талибов* Забихулла Муджахид, заявил в воскресенье, что все перечисленные структуры были распущены "из-за экономических проблем”, поскольку они "были бременем для правительства”.

"Талибан* работает над созданием административной структуры, включающей большой совет и другие общие советы”, — сказал Моджахед.

К слову, ранее талибы* закрыли поддерживаемое Западом правительственное министерство по делам женщин, заменив его министерством по поощрению добродетели и предотвращению порока.

*организация, запрещённая в РФ

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