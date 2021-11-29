Лидер талибов* впервые вышел в телеэфир и попросил мир о помощи

Лидер движения "Талибан*" выступил со своим первым телевизионным обращением с тех пор, как группировка пришла к власти в Афганистане в середине августа. Он поклялся не вмешиваться в дела других стран и попросил международной помощи.

"Мы заверяем все страны, что не будем вмешиваться в их внутренние дела и хотим иметь с ними хорошие экономические отношения”, — сказал мулла Мохаммад Хасан Ахунд, соучредитель движения "Талибан*", а ныне премьер-министр его правительства.

Во время своей 30-минутной речи Хасан Ахунд настаивал на том, что талибы* "пытаются как можно больше результативнее решать проблемы народа, созданные предыдущими властями Афганистана при поддержке США".

Напомним, в настоящее время Афганистан стоит на пороге гуманитарной катастрофы — по оценкам ООН, половина из его 38-миллионного населения находится на грани голода.

Инфляция вышла из-под контроля, а цены на продовольствие взлетели, поскольку и без того испытывающая трудности экономика страны была еще больше подорвана санкциями и выводом иностранной помощи после захвата власти талибаном* (иностранная помощь ранее составляла до 75% афганского бюджета).

"Мы просим все международные благотворительные организации не отказывать в своей помощи и помочь нашей истощенной нации”, — сказал лидер талибов.

Он также повторил призыв к Вашингтону разблокировать $10 млрд афганских средств, которые были заморожены в ответ на смену режима в стране.

Выступление Хасана Ахунда состоялось в преддверии переговоров между талибами* и США в столице Катара Дохе. Ранее Pravda. Ru рассказывала, что планы на переговоры у талибов* и американцев не совпадают:

Талибы* раскрыли свои планы на повестку переговоров с Вашингтоном

* запрещённая в РФ организация

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