Талибы* раскрыли свои планы на повестку переговоров с Вашингтоном

На предстоящих переговорах с США в столице Катара Дохе Талибан* планирует обсудить признание Белым домом своего правительства в Афганистане, размораживание активов и восстановление страны.

Об этом сообщил официальный представитель правительства талибов* Сухайл Шахин. Он заявил также, что группировка "открыта для установления позитивных отношений с США в будущем".

"Вашингтон мог бы сыграть определенную роль в восстановлении истерзанного войной Афганистана, а также в осуществлении прямых инвестиций в страну, плюс в размораживании резервов центрального банка и признании правительства талибов*. Об этом всём и поговорим", -сказал Шахин. — Санкции, введенные в отношении талибов* США и другими странами, только усугубляют гуманитарную ситуацию и оказывают негативное влияние на людей. Пора от разговоров перейти к реальным действиям”.

Напомним, во вторник стало известно, что спецпредставитель США по Афганистану Том Уэст отправится в Доху на следующей неделе для переговоров с руководством группировки. Ожидается, что переговоры в столице Катара продлятся две недели.

Однако повестка дня встречи, изложенная представителем Госдепартамента Недом Прайсом, во многом отличалась от той, о которой объявил представитель талибов.

По словам Прайса, США планируют говорить о "жизненно важных национальных интересах США, когда речь заходит об Афганистане”, включая борьбу с терроризмом, безопасный проезд для граждан США, гуманитарную помощь и экономическую ситуацию в стране.

* террористическая организация,запрещённая в РФ

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