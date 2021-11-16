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На военном параде в Кабуле талибы* показали мощь оружия, доставшегося от США

Мир

Афганские власти провели в Кабуле военный парад с использованием трофейной бронетехники американского производства.

На военном параде в Кабуле талибы* показали мощь оружия, доставшегося от США

Как отмечает CNN, так руководители движения "Талибан"* продемонстрировали, что они продолжают превращаться из повстанческих сил в регулярную армию.

"Парад был приурочен к выпуску 250 окончивших обучение военных", — сообщил СМИ официальный представитель министерства обороны Энаятулла Хоразми.

В торжественном марше участвовали десятки бронированных автомобилей безопасности M117 американского производства. Солдаты несли штурмовые винтовки М4. Тоже американские.

Большая часть оружия и оборудования, которые сейчас используют силы талибов*, — это оружие, поставлявшееся Вашингтоном поддерживаемому американцами правительству в Кабуле в попытке создать афганские национальные силы, способные бороться с талибами*. Теперь, после стремительной победы группировки "Талибан"*, основные военные активы достались ему в качестве трофея.

По словам Хоразми, пилоты, механики и другие специалисты из бывшей Афганской национальной армии постепенно интегрируются в новую армию, у которой не только есть теперь новейшее оружие, но и военная форма, в которую "переодели" бывших боевиков.

  • Согласно отчету, опубликованному в конце прошлого года Специальным генеральным инспектором по восстановлению Афганистана (Sigar), правительство США передало афганскому правительству оборонные товары и услуги на сумму более $28 млрд, включая оружие, боеприпасы, транспортные средства, приборы ночного видения, самолеты и системы наблюдения, с 2002 по 2017 год.

* организация, запрещённая в РФ

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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