Афганские власти провели в Кабуле военный парад с использованием трофейной бронетехники американского производства.
Как отмечает CNN, так руководители движения "Талибан"* продемонстрировали, что они продолжают превращаться из повстанческих сил в регулярную армию.
"Парад был приурочен к выпуску 250 окончивших обучение военных", — сообщил СМИ официальный представитель министерства обороны Энаятулла Хоразми.
В торжественном марше участвовали десятки бронированных автомобилей безопасности M117 американского производства. Солдаты несли штурмовые винтовки М4. Тоже американские.
Большая часть оружия и оборудования, которые сейчас используют силы талибов*, — это оружие, поставлявшееся Вашингтоном поддерживаемому американцами правительству в Кабуле в попытке создать афганские национальные силы, способные бороться с талибами*. Теперь, после стремительной победы группировки "Талибан"*, основные военные активы достались ему в качестве трофея.
По словам Хоразми, пилоты, механики и другие специалисты из бывшей Афганской национальной армии постепенно интегрируются в новую армию, у которой не только есть теперь новейшее оружие, но и военная форма, в которую "переодели" бывших боевиков.
* организация, запрещённая в РФ
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