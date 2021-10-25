Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, в стране нарастал долгосрочный кризис. В отчаянных попытках прокормить свои семьи пастухи были вынуждены продавать свой скот и бежать из деревень. Возможно, это звучит и странно, но Афганистан столкнулся с проблемой пострашнее, чем война, а именно — с изменением климата.
"В последний раз я видел дождь в прошлом году, и то он был такой непродолжительный", — говорит мулла Фатех, глава деревни Хаджи Рашид Хан в Бала Мургабе.
Жители деревни живут в небольших строениях из сырцового кирпича на бескрайних холмистых просторах провинции Бадгис, на границе с Туркменией, 600-тысячное население живет в основном за счет скота и сельского хозяйства.
"Мы продавали овец, чтобы купить еду, другие умерли от жажды", — сказал Фатех AFP.
Когда в 2018 году обрушилась первая засуха, у муллы было 300 овец, сейчас же их количество сократилось до 20.
В понедельник ООН заявила, что этой зимой более 22 миллионов афганцев столкнутся с "острой проблемой отсутствия продовольствия", предупредив, что страна, которая находится в нестабильности, столкнется с одним из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.
По данным исследования экологической группы Germanwatch, зависящий от внешней помощи Афганистан, воевавший десятилетиями, столкнулся с экологической катастрофой и изменениями климата, которые были вызваны выбросами парниковых газов. Одним из разрушительных последствий стало сокращение количества осадков на севере Афганистана.
Когда мулле Фатеху нужна вода, он отправляет молодых людей в однодневное путешествие на осле. В этом году, по его словам, два молодых пастуха умерли от жажды в горах. Жажда атакует не только тело, но и разум. В этом году 20 семей в селе Хаджи Рашид Хан, где нет ни школы, ни поликлиники, продали своих маленьких дочерей замуж, чтобы собрать деньги на пропитание.
"Остальные дети голодали и хотели пить", — объяснила Биби Йелех, мать семерых детей, чья 15-летняя дочь уже замужем, а семилетняя дочь уже готовится к замужеству.
По ее словам, если засуха продолжится, следующими на очереди будут двухлетние и пятилетние дети, которые будут переданы семье жениха, когда вырастут.
Многие семьи из провинции Бадгис переехали в лагеря на окраинах крупных городов, но даже там трудно достать еду.
"Семьи остаются, но мужчины едут на поиски работы в Иран или за его пределы, некоторые умирают в дороге", — говорит 28-летний Мусанмил Абдулла, который живет со своей семьей в другой деревне Бадгиса.
Абдулла является членом движения "Талибан"*. Но военный и политический успех в Кабуле мало помог Бадгису.
"Поля не плодоносят, у животных нет еды. За последние два года шесть человек умерли от голода, — сказал житель деревни Хаджи Джамал. — Канистры, которые мы используем для сбора воды, уже изношены, но мы не можем позволить себе их поменять на новые".
Немногие из местных жителей слышали об изменении климата, а в докладе ООН содержится предупреждение, что к 2030 году ежегодные засухи в нескольких регионах Афганистана, "вероятно, станут нормой". "Талибан"* не был признан иностранными правительствами, а США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана (порядка 7 млрд долларов). Региональные представители нового правительства заявили, что они мало что могут сделать.
"У Афганистана не так много денег. Наши планы связаны с международным сообществом", — признал Абдул Хаким Хагьяр из офиса по делам беженцев провинции Бадгис.
Некоторые международные НПО все еще действуют, и иностранные правительства пообещали гуманитарную помощь. Но пока отчаяние только растет.
* Террористическая организация, запрещенная в РФ
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