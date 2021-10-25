Гуманитарный кризис в Афганистане: население страдает от голода и жажды

Пока мир наблюдал, как талибы* ведут ошеломляющее наступление на Кабул, закончившееся быстрым крахом поддерживаемого Западом правительства страны, в стране нарастал долгосрочный кризис. В отчаянных попытках прокормить свои семьи пастухи были вынуждены продавать свой скот и бежать из деревень. Возможно, это звучит и странно, но Афганистан столкнулся с проблемой пострашнее, чем война, а именно — с изменением климата.

"В последний раз я видел дождь в прошлом году, и то он был такой непродолжительный", — говорит мулла Фатех, глава деревни Хаджи Рашид Хан в Бала Мургабе.

Жители деревни живут в небольших строениях из сырцового кирпича на бескрайних холмистых просторах провинции Бадгис, на границе с Туркменией, 600-тысячное население живет в основном за счет скота и сельского хозяйства.

"Мы продавали овец, чтобы купить еду, другие умерли от жажды", — сказал Фатех AFP.

Когда в 2018 году обрушилась первая засуха, у муллы было 300 овец, сейчас же их количество сократилось до 20.

В понедельник ООН заявила, что этой зимой более 22 миллионов афганцев столкнутся с "острой проблемой отсутствия продовольствия", предупредив, что страна, которая находится в нестабильности, столкнется с одним из самых серьезных гуманитарных кризисов в мире.

По данным исследования экологической группы Germanwatch, зависящий от внешней помощи Афганистан, воевавший десятилетиями, столкнулся с экологической катастрофой и изменениями климата, которые были вызваны выбросами парниковых газов. Одним из разрушительных последствий стало сокращение количества осадков на севере Афганистана.

Ранние браки как способ выжить

Когда мулле Фатеху нужна вода, он отправляет молодых людей в однодневное путешествие на осле. В этом году, по его словам, два молодых пастуха умерли от жажды в горах. Жажда атакует не только тело, но и разум. В этом году 20 семей в селе Хаджи Рашид Хан, где нет ни школы, ни поликлиники, продали своих маленьких дочерей замуж, чтобы собрать деньги на пропитание.

"Остальные дети голодали и хотели пить", — объяснила Биби Йелех, мать семерых детей, чья 15-летняя дочь уже замужем, а семилетняя дочь уже готовится к замужеству.

По ее словам, если засуха продолжится, следующими на очереди будут двухлетние и пятилетние дети, которые будут переданы семье жениха, когда вырастут.

Многие семьи из провинции Бадгис переехали в лагеря на окраинах крупных городов, но даже там трудно достать еду.

"Семьи остаются, но мужчины едут на поиски работы в Иран или за его пределы, некоторые умирают в дороге", — говорит 28-летний Мусанмил Абдулла, который живет со своей семьей в другой деревне Бадгиса.

Абдулла является членом движения "Талибан"*. Но военный и политический успех в Кабуле мало помог Бадгису.

"Поля не плодоносят, у животных нет еды. За последние два года шесть человек умерли от голода, — сказал житель деревни Хаджи Джамал. — Канистры, которые мы используем для сбора воды, уже изношены, но мы не можем позволить себе их поменять на новые".

Афганистан умирает — без помощи ему не выжить

Немногие из местных жителей слышали об изменении климата, а в докладе ООН содержится предупреждение, что к 2030 году ежегодные засухи в нескольких регионах Афганистана, "вероятно, станут нормой". "Талибан"* не был признан иностранными правительствами, а США заморозили большую часть резервов Центробанка Афганистана (порядка 7 млрд долларов). Региональные представители нового правительства заявили, что они мало что могут сделать.

"У Афганистана не так много денег. Наши планы связаны с международным сообществом", — признал Абдул Хаким Хагьяр из офиса по делам беженцев провинции Бадгис.

Некоторые международные НПО все еще действуют, и иностранные правительства пообещали гуманитарную помощь. Но пока отчаяние только растет.

* Террористическая организация, запрещенная в РФ

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