В Кабуле талибы* открыли огонь по протестующим женщинам

Афганские женщины вышли протестовать на улицы Кабула, в ответ представители радикального движения Талибан* открыли по митингующим огонь.

ЧП произошло в районе расположения больницы итальянской гуманитарной организации Emergency. Десятки женщин вышли на протест с требованиями улучшить их качество жизни и соблюдать права.

Однако митинг продлился недолго, бойцы Талибана* открыли огонь по "несогласным" и разогнали толпу.

Информации о том, пострадал ли кто-то от ответных действий радикалов, не поступало, цитирует иностранные СМИ "Свободная Пресса".

Ранее Pravda.Ru писала о том, что афганских женщин лишили права получать образование в университете Кабула. Кроме того, лицам женского пола запретили вести лекции и преподавать. Как уточнили в новом правительстве, такая мера необходима для создания "определённой безопасной среды".

* запрещённая в России террористическая организация

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