По меньшей мере 17 человек, в том числе и мирные жители, погибли в перестрелке с представителями радикального движения "Талибан"*. Столкновение произошло в центре города Герат на северо-западе Афганистана.
По сообщению иностранных СМИ, перестрелка длилась несколько часов. Огонь открыли в минувшее воскресенье после полудня.
В военном столкновении погибли семь детей и три женщины. Ещё нескольких человек доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями, пишет ТАСС.
Столкновение произошло впервые за месяц после того, как радикальное движение "Талибан"* установило контроль над страной и провозгласило свою власть.
Ранее лидер группировки "Талибан"* вместе с делегацией посетили Москву. Как рассказал глава нового правительства Афганистана Забиулла Муджахид, переговоры оказались плодотворными.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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