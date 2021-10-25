В перестрелке с талибами* погибли семь детей

По меньшей мере 17 человек, в том числе и мирные жители, погибли в перестрелке с представителями радикального движения "Талибан"*. Столкновение произошло в центре города Герат на северо-западе Афганистана.

По сообщению иностранных СМИ, перестрелка длилась несколько часов. Огонь открыли в минувшее воскресенье после полудня.

В военном столкновении погибли семь детей и три женщины. Ещё нескольких человек доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями, пишет ТАСС.

Столкновение произошло впервые за месяц после того, как радикальное движение "Талибан"* установило контроль над страной и провозгласило свою власть.

Ранее лидер группировки "Талибан"* вместе с делегацией посетили Москву. Как рассказал глава нового правительства Афганистана Забиулла Муджахид, переговоры оказались плодотворными.



* Запрещённая в России террористическая организация.

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