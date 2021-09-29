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Женщин выгнали из университета Кабула и наказали за непослушание

Мир

О решении запретить представительницам прекрасного пола появляться в стенах кабульского университета сообщил его новый ректор Мохаммад Ашраф Гейрат назначенный талибами*. По его словам, им нельзя не только учиться, но и преподавать. Впрочем, он уточнил, что для того, чтобы вернуть афганским женщинам право на образование, нужна определённая "среда". 

Женщин выгнали из университета Кабула и наказали за непослушание

"До тех пор, пока реальная исламская среда не будет обеспечена для всех, женщинам не разрешат поступать в университет или работать там. Ислам превыше всего", - написал ректор на своей странице в Twitter. 

Также он уточнил, что женщины останутся дома и не смогут выходить без сопровождения мужчин, пока талибы* окончательно не поймут, как установить исламскую среду, а тех, кто нарушает запрет, "наказывают за непослушание", передаёт Axios. 

Сообщение ректора вызвало негодование среди мирного населения Афганистана. Ранее министр образования назначенный "Талибаном"* заявил, что учиться женщинам разрешат, но в разных аудиториях, корпусах или зданиях с мужчинами. 

* запрещённая в России террористическая организация

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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