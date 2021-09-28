EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Есть злой умысел: Климов предположил, почему "Спутник V" не сертифицируют в ЕС
Чем родителям школьников не угодил милейший парень Моргенштерн
Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года в РФ
Лукашенко: СНГ состоялось как современная международная организация
Быков объяснил, почему Ширвиндт уходит из Театра сатиры
Изменения в симптоматике COVID-19 из-за мутаций выявил Роспотребнадзор
Прогнозы на будущие выборы в США - пустая трата времени: оба кандидата - старики
Привитые супруги из США умерли от COVID-19 с разницей в минуту, держась за руки
Две пощёчины в один день получила Украина: от ПАСЕ и Штатов

Эксперт высказался о казнях и ортодоксальной политике талибов*

Политика

Ранее мировое сообщество возмутило показательное вывешивание талибами* убитых людей на главной городской площади Герата. Четверых преступников застрелили в ходе попытки похитить афганского бизнесмена. Чтобы остальным "было неповадно", тела выставили на обозрение местных жителей. В интервью Pravda.Ru эксперт назвал политику нового правительства "глупой и жёсткой".

Хайбатулла Ахундзада
Хайбатулла Ахундзада

Остались в XIV веке

"Вывешенные официальной властью на центральной площади трупы не дают никакого шанса этой стране приспособиться или присоединиться к цивилизованному миру. Это контрпродуктивно, глупо, жестоко и, скажем так, абсолютно неразумно. Но это всё идёт по той парадигме, про которую я говорил: все эти вещи будут усиливаться, страна пойдёт по спирали вниз с точки зрения создания деструктивных процессов", — считает экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич

По словам эксперта, то, что сейчас творится в Афганистане, не иначе как "ортодоксальной" политикой не назовёшь. Угрозы "Талибана"* вернуть прилюдные казни, отрубание кисти руки за воровство и прочие меры, дозволенные законом шариата, сделает новое правительство "нерукопожатным" для остального мира.

"И ведь был разговор, что этого не будет, преследования не будет. Но, тем не менее, этих людей убили. Ладно, убили. А зачем показательные вещи? Там же надо по каждому в столь жестокой форме вне правовой международной системы", — пояснил Клинцевич.

Не с того начали

По мнению эксперта, сейчас страна нуждается не в казнях и массовом запугивании, а в цивилизованной политике.

"Нужно создавать государственный аппарат, нужно создать правоохранительные, силовые органы, надо заниматься социальной повесткой, надо заниматься международными делами. А людей, находящихся в движении, имеющих хоть маломальский опыт, не очень много, не имеют этого опыта, да и ограничены этим всем ортодоксальным исламом", — констатирует эксперт.

В Афганистане голод и разруха. Жёсткие меры, по словам Клинцевича, ни что иное, как постулат радикалов.

Афганистан, Кундуз
Афганистан, Кундуз

Они будут воевать, а отвечать России

По словам эксперта, дело даже не во внутренней политике Афганистана. "Талибан"* создаёт условия, в которых невозможно существовать мирным жителям.

"Миграция пойдёт в среднеазиатские республики. С этой миграцией пойдут и специально обученные люди, боевики для проведения специальных подрывных мероприятий и создание очагов напряжения в странах Центральной Азии", — предрекает Клинцевич.

Эск-сенатор считает, что попытки массового бегства в другие страны, будет "давить" и на Россию.

"Любое наше участие в этих переговорах будет обращено против нас колоссальной критикой. Не "Талибан", а нас будут критиковать, говорить, что мы, цивилизованные люди, как можем общаться с этими животными. А эти животные будут развивать события, при которых мы обязаны влиять", — резюмировал Клинцевич.

Ранее "Талибан"* заявил, что в скором времени афганским женщинам разрешат учиться и работать. Что начнут восстанавливать производство и сельское хозяйство. Однако вместо этого, радикалы избрали метод "жёсткой руки" и запретили любое "отступление" от законов шариата. Ранее эксперт рассказал Pravda.Ru, о том, почему не стоит верить новому правительству Афганистана.

* запрещённая в России террористическая организация

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жесть: Вот как выглядит жизнь под контролем «Талибана»
Автор: Екатерина Широкова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
Психолог объяснила, с чем связан феномен "яжматеринства"
Глава Европарламента: на выборах в Германии подняли "реальные проблемы людей"
Борис Джонсон задействовал войска на фоне топливного кризиса в Британии
Есть злой умысел: Климов предположил, почему "Спутник V" не сертифицируют в ЕС
Эксперт высказался о казнях и ортодоксальной политике талибов*
Чем родителям школьников не угодил милейший парень Моргенштерн
Закон о губернаторских сроках могут принять до конца года в РФ
Лукашенко: СНГ состоялось как современная международная организация
Быков объяснил, почему Ширвиндт уходит из Театра сатиры
Изменения в симптоматике COVID-19 из-за мутаций выявил Роспотребнадзор
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова Ирина Шлионская Природа есть природа: люди не смогут обходиться без груминга Ирина Шлионская
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Политика. Новости и аналитика
Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Здоровье и профилактика
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников