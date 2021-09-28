Эксперт высказался о казнях и ортодоксальной политике талибов*

Ранее мировое сообщество возмутило показательное вывешивание талибами* убитых людей на главной городской площади Герата. Четверых преступников застрелили в ходе попытки похитить афганского бизнесмена. Чтобы остальным "было неповадно", тела выставили на обозрение местных жителей. В интервью Pravda.Ru эксперт назвал политику нового правительства "глупой и жёсткой".

Хайбатулла Ахундзада

Остались в XIV веке

"Вывешенные официальной властью на центральной площади трупы не дают никакого шанса этой стране приспособиться или присоединиться к цивилизованному миру. Это контрпродуктивно, глупо, жестоко и, скажем так, абсолютно неразумно. Но это всё идёт по той парадигме, про которую я говорил: все эти вещи будут усиливаться, страна пойдёт по спирали вниз с точки зрения создания деструктивных процессов", — считает экс-сенатор, лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По словам эксперта, то, что сейчас творится в Афганистане, не иначе как "ортодоксальной" политикой не назовёшь. Угрозы "Талибана"* вернуть прилюдные казни, отрубание кисти руки за воровство и прочие меры, дозволенные законом шариата, сделает новое правительство "нерукопожатным" для остального мира.

"И ведь был разговор, что этого не будет, преследования не будет. Но, тем не менее, этих людей убили. Ладно, убили. А зачем показательные вещи? Там же надо по каждому в столь жестокой форме вне правовой международной системы", — пояснил Клинцевич.

Не с того начали

По мнению эксперта, сейчас страна нуждается не в казнях и массовом запугивании, а в цивилизованной политике.

"Нужно создавать государственный аппарат, нужно создать правоохранительные, силовые органы, надо заниматься социальной повесткой, надо заниматься международными делами. А людей, находящихся в движении, имеющих хоть маломальский опыт, не очень много, не имеют этого опыта, да и ограничены этим всем ортодоксальным исламом", — констатирует эксперт.

В Афганистане голод и разруха. Жёсткие меры, по словам Клинцевича, ни что иное, как постулат радикалов.

Афганистан, Кундуз

Они будут воевать, а отвечать России

По словам эксперта, дело даже не во внутренней политике Афганистана. "Талибан"* создаёт условия, в которых невозможно существовать мирным жителям.

"Миграция пойдёт в среднеазиатские республики. С этой миграцией пойдут и специально обученные люди, боевики для проведения специальных подрывных мероприятий и создание очагов напряжения в странах Центральной Азии", — предрекает Клинцевич.

Эск-сенатор считает, что попытки массового бегства в другие страны, будет "давить" и на Россию.

"Любое наше участие в этих переговорах будет обращено против нас колоссальной критикой. Не "Талибан", а нас будут критиковать, говорить, что мы, цивилизованные люди, как можем общаться с этими животными. А эти животные будут развивать события, при которых мы обязаны влиять", — резюмировал Клинцевич.

Ранее "Талибан"* заявил, что в скором времени афганским женщинам разрешат учиться и работать. Что начнут восстанавливать производство и сельское хозяйство. Однако вместо этого, радикалы избрали метод "жёсткой руки" и запретили любое "отступление" от законов шариата. Ранее эксперт рассказал Pravda.Ru, о том, почему не стоит верить новому правительству Афганистана.

* запрещённая в России террористическая организация

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