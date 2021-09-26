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Талибы* вывесили тела убитых афганцев на площади

Политика

На площади Герата талибы* вывесили тела четырёх преступников. По словам представителей радикального движения, такая мера носит "предупредительный" характер.

Талибы* вывесили тела убитых афганцев на площади

Как уточнил заместитель губернатора Герата Шер Ахмад Аммар, эти люди похитили бизнесмена и пытались вывезти за пределы города, но их заметили патрули. Завязалась перестрелка, в ходе которой все четверо были убиты.

Талибы* решили вывесить тела погибших на главной городской площади в качестве "урока".

"Их тела были доставлены на главную площадь и повешены в городе в качестве урока для других похитителей", — цитирует представителя движения Талибан* Reuters.

Впрочем, ранее представители радикалов заявили, что в Афганистане "возродят" практику прилюдной казни. Убивать преступников на глазах у толпы планируют за тяжкие преступления, к примеру, изнасилование или убийство. А за кражу нарушители закона могут лишиться кисти.

Ранее Pravda. Ru писала, о том, что представители Талибана* собираются вступить в ООН. Об этом заявил замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид. По мнению Муджахида, Афганистан имеет равное право, как и другие страны, стать членом организации.

* запрещённая в России террористическая организация

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Олег Артюков
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