На площади Герата талибы* вывесили тела четырёх преступников. По словам представителей радикального движения, такая мера носит "предупредительный" характер.
Как уточнил заместитель губернатора Герата Шер Ахмад Аммар, эти люди похитили бизнесмена и пытались вывезти за пределы города, но их заметили патрули. Завязалась перестрелка, в ходе которой все четверо были убиты.
Талибы* решили вывесить тела погибших на главной городской площади в качестве "урока".
"Их тела были доставлены на главную площадь и повешены в городе в качестве урока для других похитителей", — цитирует представителя движения Талибан* Reuters.
Впрочем, ранее представители радикалов заявили, что в Афганистане "возродят" практику прилюдной казни. Убивать преступников на глазах у толпы планируют за тяжкие преступления, к примеру, изнасилование или убийство. А за кражу нарушители закона могут лишиться кисти.
Ранее Pravda. Ru писала, о том, что представители Талибана* собираются вступить в ООН. Об этом заявил замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид. По мнению Муджахида, Афганистан имеет равное право, как и другие страны, стать членом организации.
* запрещённая в России террористическая организация
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