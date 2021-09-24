Талибы* продолжают полную ликвидацию боевиков ИГ*

Заместитель министра информации и культуры Афганистана Забиулла Муджахид сообщил о продолжении борьбы с экстремистскими группировками "Исламского государства"*.

По словам Забиуллы Муджахида, численность террористов ИГИЛ* на территории Афганистана постепенно сокращается, в настоящее время количество группировок незначительно. Талибы* продолжают принимать оперативные меры для их полной ликвидации на территории страны, сообщат РИА Новости.

"У нас их незначительная численность. За прошедшие годы мы смогли сократить их присутствие в таких районах, как Джелалабад и Кабул. Они есть, но не в больших количествах, и мы стремимся посредством оперативно-разведывательных мероприятий выявлять их и арестовывать с дальнейшей передачей правосудию", - сообщил замминистра.

Ранее представитель нового правительства Афганистана сообщило о желании посетить Москву с рабочим визитом.

*запрещенная в России террористическая организация

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