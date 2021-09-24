Талибы* о визите в Россию: «Придет время для крепких отношений Кабула и Москвы»

Радикальное движение "Талибан"* выразило намерение посетить с рабочим визитом столицу России. Об этом объявил замминистра культуры и информации нового правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

"Мы ждем визита в Москву. У нас нет никаких проблем, мы просим о высоком уровне отношений с правительством РФ. Так как Россия является важным для нас соседом, и, даст Бог, когда придет день, мы станем свидетелям крепких отношений между Кабулом и Москвой", — цитирует РИА Новости представителя талибов*.

Ранее "Талибан"* сообщил, что Афганистан готов к вступлению в ООН. Однако, для этого талибам необходима помощь дружественных стран.

*запрещенная в России террористическая организация

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