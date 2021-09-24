Шансы на то, что новые радикальные санкции, поддержанные американскими законодателями, когда-либо вступят в силу, невелики.
Так в Кремле прокомментировали обвинения конгрессменов США в адрес 35 российских чиновников во главе с премьер-министром. Напомним, их подозревают в нарушениях прав человека.
Выступая перед журналистами в четверг, всего через несколько часов после того, как американские политики поддержали введение новых радикальных санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "комментировать здесь пока нечего", поскольку это не более, чем "парламентские упражнения".
По словам Пескова, среди конгрессменов очень много людей, которые " плохо понимают реальность России, но в то же время не любят нашу страну".
"Решению этому ещё предстоит долгий путь по кабинетам — бюрократический и политический. И пройдет он через тех, кто совмещают нелюбовь к нашей стране с экспертностью", — сказал представитель Кремля.
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