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Песков прокомментировал санкции США против Мишустина & Co

Политика » Власть » Кремль

Шансы на то, что новые радикальные санкции, поддержанные американскими законодателями, когда-либо вступят в силу, невелики.

Песков прокомментировал санкции США против Мишустина & Co

Так в Кремле прокомментировали обвинения конгрессменов США в адрес 35 российских чиновников во главе с премьер-министром. Напомним, их подозревают в нарушениях прав человека.

Выступая перед журналистами в четверг, всего через несколько часов после того, как американские политики поддержали введение новых радикальных санкций, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "комментировать здесь пока нечего", поскольку это не более, чем "парламентские упражнения".

По словам Пескова, среди конгрессменов очень много людей, которые " плохо понимают реальность России, но в то же время не любят нашу страну".

"Решению этому ещё предстоит долгий путь по кабинетам — бюрократический и политический. И пройдет он через тех, кто совмещают нелюбовь к нашей стране с экспертностью", — сказал представитель Кремля.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Олег Артюков
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