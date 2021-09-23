Мишустин & Co демократами в США обвиняются в нарушении прав человека

Предложенная к рассмотрению Конгрессом США поправка к законопроекту о финансировании Пентагона требует, чтобы Белый дом ввел санкции против 35 российских граждан за предполагаемые нарушения прав человека.

В список включены премьер — министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков и руководители телеканалов.

Комитет по правилам Палаты представителей одобрил поправку, предложенную Томом Малиновским (округ Колумбия, Нью-Джерси), предоставляющую администрации Байдена шестимесячный срок для подготовки отчета о том, соответствует ли кто-либо из 35 лиц, перечисленных поименно, критериям для включения в черный список в соответствии с законом Магнитского и законом об антироссийских санкциях.

Кто в России нарушает права человека - версия Конгресса США

"Злодеи" от бизнеса

Первым в списке значится Роман Абрамович, российско-израильский бизнесмен, наиболее известный как владелец футбольного клуба Премьер-лиги "Челси".

Другие бизнес-фигуры в списке:

руководители банка ВТБ Денис Бортников и Андрей Костин;

бизнесмены Олег Дерипаска, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко;

гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер;

гендиректор "Роснефти" Игорь Сечин;

председатель правления "Транснефти" Николай Токарев.

"Злодеи" — чиновники

Также поименно назван ряд высокопоставленных правительственных чиновников:

премьер-министр Михаил Мишустин,

министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,

министр здравоохранения Михаил Мурашко,

замминистра обороны Андрей Картаполов.

В законопроекте также указаны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Ленинградской области Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова, глава ФСИН Александр Калашников и председатель государственной корпорации развития ВЭБ Игорь Шувалов.

Не забыли и силовиков:

руководителя ФСБ Александра Бортникова, Следкома Александра Бастрыкина и Нацгвардии Виктора Золотова.

Ну и, видимо, "для массовости" в список "нарушителей прав человека" включили чиновников рангом пониже, таких как

начальник Службы экономической безопасности на транспорте Виктор Гаврилов,

глава Челябинского УФСБ Дмитрий Иванов,

судья Химкинского района Елена Морозова,

начальник полиции Игорь Янчук,

прокурор Москвы Денис Попов,

экс-генпрокурор Юрий Чайка и экс-замминистра юстиции Павел Крашенинников.

"Злыдни" — журналисты

Помимо правительственных чиновников, в список вошли

главный редактор RT Маргарита Симоньян,

генеральный директор Первого канала Константин Эрнст,

ведущий ток-шоу Владимир Соловьев.

Зачем?

Сотрудник Конгресса Пол Массаро описал это предложение как "удивительный законопроект о национальной обороне против клептократии”. Он прилагается к Закону о разрешении на национальную оборону — обязательному для принятия законопроекту о финансировании вооруженных сил США, который в настоящее время проходит через Палату представителей и Сенат.

В отношении всех перечисленных персон будут введены персональные санкции, прописанные в законе Магницкого.

К слову, инициативу конгрессменов не поняли (или не оценили) даже в самих США.