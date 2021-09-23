Предложенная к рассмотрению Конгрессом США поправка к законопроекту о финансировании Пентагона требует, чтобы Белый дом ввел санкции против 35 российских граждан за предполагаемые нарушения прав человека.
В список включены премьер — министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков и руководители телеканалов.
Комитет по правилам Палаты представителей одобрил поправку, предложенную Томом Малиновским (округ Колумбия, Нью-Джерси), предоставляющую администрации Байдена шестимесячный срок для подготовки отчета о том, соответствует ли кто-либо из 35 лиц, перечисленных поименно, критериям для включения в черный список в соответствии с законом Магнитского и законом об антироссийских санкциях.
Первым в списке значится Роман Абрамович, российско-израильский бизнесмен, наиболее известный как владелец футбольного клуба Премьер-лиги "Челси".
Другие бизнес-фигуры в списке:
Также поименно назван ряд высокопоставленных правительственных чиновников:
В законопроекте также указаны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Ленинградской области Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова, глава ФСИН Александр Калашников и председатель государственной корпорации развития ВЭБ Игорь Шувалов.
Ну и, видимо, "для массовости" в список "нарушителей прав человека" включили чиновников рангом пониже, таких как
Помимо правительственных чиновников, в список вошли
Сотрудник Конгресса Пол Массаро описал это предложение как "удивительный законопроект о национальной обороне против клептократии”. Он прилагается к Закону о разрешении на национальную оборону — обязательному для принятия законопроекту о финансировании вооруженных сил США, который в настоящее время проходит через Палату представителей и Сенат.
В отношении всех перечисленных персон будут введены персональные санкции, прописанные в законе Магницкого.
К слову, инициативу конгрессменов не поняли (или не оценили) даже в самих США.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Мария Порошина разместила фотографию, глядя на которую подписчики решили, что актриса скоро снова станет мамой.