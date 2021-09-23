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Мишустин & Co демократами в США обвиняются в нарушении прав человека

Мир

Предложенная к рассмотрению Конгрессом США поправка к законопроекту о финансировании Пентагона требует, чтобы Белый дом ввел санкции против 35 российских граждан за предполагаемые нарушения прав человека.

Мишустин & Co демократами в США обвиняются в нарушении прав человека

В список включены премьер — министр Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков и руководители телеканалов.

Комитет по правилам Палаты представителей одобрил поправку, предложенную Томом Малиновским (округ Колумбия, Нью-Джерси), предоставляющую администрации Байдена шестимесячный срок для подготовки отчета о том, соответствует ли кто-либо из 35 лиц, перечисленных поименно, критериям для включения в черный список в соответствии с законом Магнитского и законом об антироссийских санкциях.

Кто в России нарушает права человека - версия Конгресса США

"Злодеи" от бизнеса

Первым в списке значится Роман Абрамович, российско-израильский бизнесмен, наиболее известный как владелец футбольного клуба Премьер-лиги "Челси".

Другие бизнес-фигуры в списке:

  • руководители банка ВТБ Денис Бортников и Андрей Костин;
  • бизнесмены Олег Дерипаска, Алишер Усманов и Геннадий Тимченко;
  • гендиректор "Газпрома" Алексей Миллер;
  • гендиректор "Роснефти" Игорь Сечин;
  • председатель правления "Транснефти" Николай Токарев.

"Злодеи" — чиновники

Также поименно назван ряд высокопоставленных правительственных чиновников:

  • премьер-министр Михаил Мишустин,
  • министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев,
  • министр здравоохранения Михаил Мурашко,
  • замминистра обороны Андрей Картаполов.

В законопроекте также указаны пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава администрации президента Антон Вайно и его первый заместитель Сергей Кириенко, губернаторы Московской области Андрей Воробьев и Ленинградской области Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава ЦИК Элла Памфилова, глава ФСИН Александр Калашников и председатель государственной корпорации развития ВЭБ Игорь Шувалов.

Не забыли и силовиков:

  • руководителя ФСБ Александра Бортникова, Следкома Александра Бастрыкина и Нацгвардии Виктора Золотова.

Ну и, видимо, "для массовости" в список "нарушителей прав человека" включили чиновников рангом пониже, таких как

  • начальник Службы экономической безопасности на транспорте Виктор Гаврилов,
  • глава Челябинского УФСБ Дмитрий Иванов,
  • судья Химкинского района Елена Морозова,
  • начальник полиции Игорь Янчук, 
  • прокурор Москвы Денис Попов,
  • экс-генпрокурор Юрий Чайка и экс-замминистра юстиции Павел Крашенинников.

"Злыдни" — журналисты

Помимо правительственных чиновников, в список вошли

  • главный редактор RT Маргарита Симоньян,
  • генеральный директор Первого канала Константин Эрнст,
  • ведущий ток-шоу Владимир Соловьев.

Зачем?

Сотрудник Конгресса Пол Массаро описал это предложение как "удивительный законопроект о национальной обороне против клептократии”. Он прилагается к Закону о разрешении на национальную оборону — обязательному для принятия законопроекту о финансировании вооруженных сил США, который в настоящее время проходит через Палату представителей и Сенат.

В отношении всех перечисленных персон будут введены персональные санкции, прописанные в законе Магницкого.

К слову, инициативу конгрессменов не поняли (или не оценили) даже в самих США.

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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