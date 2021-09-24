Талибы* выразили намерение войти в ООН, попросив помощи дружественных стран. Об этом заявил замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.
По словам заместителя министра, Афганистан может получить место в международной организации при содействии Катара и других стран, поддерживающих власть "Талибана"*.
"Да, почему нет. Другие страны, близкие нам, такие как Катар и другие, которые поддержали нас в трудное время, — они могут взять на себя роль посредников или связующего звена между нами и могут помочь нам в вопросе получения места в ООН", — приводит РИА Новости слова Забиуллы Муджахида.
Представитель "Талибана"* добавил, что Афганистан имеет право на вступление в ООН, как и любая другая страна. Он также обратился к главам иностранных государств с призывом помочь талибам* в решении данного вопроса.
* запрещённая в России террористическая организация
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Ведущая шоу "Жить здорово" Елена Малышева объяснила, у кого иммунитет сильнее — у переболевших "ковидом" или у вакцинированных от коронавируса. Звезда ТВ рассказала также о результатах эксперимента с вакцинированием переболевших "ковидом".