Талибы* заявили о вступлении в ООН

Талибы* выразили намерение войти в ООН, попросив помощи дружественных стран. Об этом заявил замминистра информации и культуры временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

По словам заместителя министра, Афганистан может получить место в международной организации при содействии Катара и других стран, поддерживающих власть "Талибана"*.

"Да, почему нет. Другие страны, близкие нам, такие как Катар и другие, которые поддержали нас в трудное время, — они могут взять на себя роль посредников или связующего звена между нами и могут помочь нам в вопросе получения места в ООН", — приводит РИА Новости слова Забиуллы Муджахида.

Представитель "Талибана"* добавил, что Афганистан имеет право на вступление в ООН, как и любая другая страна. Он также обратился к главам иностранных государств с призывом помочь талибам* в решении данного вопроса.

* запрещённая в России террористическая организация

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