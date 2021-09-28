В Пентагоне заявили о связях "Талибана"* с "Аль-Каидой"*

Председатель Объединенного комитета начальников штабов, генерал армии США Марк Милли заявил, что "Талибан"* является террористической организацией и имеет связи с "Аль-Каидой"* (обе террористические организации запрещены в РФ).

По словам Милли, пришедший к власти в Афганистане "Талибан" "был и остается террористической организацией".

Также генерал отметил, что талибы не разорвали связи с "Аль-Каидой".

Милли не исключил, что террористы могут устраивать атаки с территории Афганистана.

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