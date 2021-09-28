EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Феномен "Талибана"*: со всеми и ни с кем

Мир

Приход к власти талибов* в августе 2021 года поднял ряд вопросов о том, как мировое сообщество должно вести себя с этой организацией, ярой сторонницей ислама, которая призывает к тотальной системе шариата в Афганистане.

"Талибан"* в исламе: история и идеология

Многие эксперты и СМИ называют "Талибан"*

  • либо структурой, связанной с террористическим ИГ*,
  • либо законным государством шариата, как Саудовская Аравия или Иран.

Группа рассматривается как джихадистская и традиционалистская. Эти часто взаимоисключающие оценки затрудняют выявление идеологических пристрастий группы в исламе. В то же время точные прогнозы влияния талибов* на мир ислама — и на глобальные процессы в целом — будут зависеть от правильного понимания их роли и места.

Талибы

Термин "салафитский джихадист" для международных террористических организаций, якобы действующих от имени ислама, был введён в 2002 году учёным Жилем Кепелем для описания "гибридной исламистской идеологии". Салафизм стал духовной, доктринальной и методологической основой радикального движения. Это консервативное направление в исламе зародилось в XVIII веке в Неджде (Аравия), затем оно немного видоизменилось. Салафизм кажется довольно умеренным движением, например, как в Саудовской Аравии, если только он не связан с идеологией глобального джихада.

Однако талибы* не придерживаются школы салафизма, что выводит их за пределы основного течения джихадистов. Они последовательно поддерживают ханафитский мазхаб и матуридизм, которые являются типичными для Афганистана. Многие представители движения "Талибан"* обучались в религиозных учреждениях, прежде всего в медресе Деобанди "Хаккания" в Пакистане.

После захвата Кабула выяснилось, что талибы* выступили против салафитов, запретив им проповедовать, возводить мечети.

"Талибан"*: со всеми и ни с кем

Что касается существующего миропорядка, то талибы*, в отличие от той же "Аль-Каиды"*, никогда не выступали за его реорганизацию, вместо этого желая вписаться в него.

Опираясь на традиционные школы ислама в регионе, талибы* не вписываются ни в рамки салафитского джихадизма, ни, как продолжают предполагать некоторые исследователи, в сам исламизм. Антрополог Оливье Рой, например, считает такие движения, как "Талибан"*, "неофундаменталистскими", поскольку они не имеют ни системной идеологии, ни глобальной политической повестки дня, которая будет в той или иной степени ориентирована на внешнюю среду.

В то же время у талибов* есть положения, которые отличают их от традиционных исламских организаций и течений, существовавших в Афганистане. Это прежде всего их отношение к суфизму.

"Талибан"* критиковал и запрещал многие суфийские практики. Однако руководство "Талибана"* не было против суфизма как такового, не брезгуя прибегать к наследию суфийских шейхов.

Движение "Талибан"*, изначально пуштунское, полностью отказалось от использования пуштунвали, свода законов пуштунов. Это привело к маргинализации роли лидеров пуштунских племен, одновременно открыв двери для других народов Афганистана.

"Талибан"* можно считать традиционалистским движением, ориентированным на привлечение афганцев, живущих в соответствии с исламскими традициями. При этом идеология движения изначально была чужда афганцам.

Талибы

Следовательно, было бы правильно характеризовать "Талибан"* как "гибридное" движение — тандем исламизма и традиционализма.
Учитывая, что "Талибан"* не является салафитским джихадистским движением, он не может (и не будет) выступать знаменем, под которым сплотятся эти силы в их борьбе. Тем не менее есть примеры событий, подобных захвату Кабула, которые вызвали трансформацию (волнения) во всём исламском мире.

Если сравнить захват Кабула талибами* с иранской революцией 1979 года, то "Талибан"* не призывает к глобальной экспансии своей идеологии, в отличие от Ирана. Конечно, можно сказать, что иранская революция разбудила, например, сирийских исламистов, подтолкнув их к вооружённой борьбе, но сирийские "Братья-мусульмане"* начали военные операции против правительства ещё до революции в Иране.

Талибы* постоянно заявляют, что готовы к диалогу и сотрудничеству, добиваясь признания со стороны Вашингтона. Этот аспект нельзя игнорировать. Тем не менее именно такой подход привёл к тому, что талибы* стали рассматриваться как отступники от идеи джихада, особенно после того как в Дохе начались переговоры с США.

Чего стоит опасаться странам Средней Азии

Возможно, миф, созданный талибами*, не является глобальной угрозой, зато он может быть эффективен на региональном уровне.

Более серьёзная угроза, с которой сталкиваются страны Средней Азии, — это не возможность вторжения талибов или других более радикальных группировок, а скорее пример, поданный талибами*.

Как показывает пример "Талибана"*, могут возникать организации, основанные на местных традиционных исламских школах, которые не будут ставить глобальных целей, а будут преследовать цель смены режима в конкретной стране. В то же время власти некоторых государств принимают меры по усилению репрессий в отношении исламских организаций, что может способствовать дальнейшей популяризации идей "Талибана"*, например, среди граждан в том же Таджикистане или Узбекистане, тем самым провоцируя создание в этих странах более радикальных течений.

* Организации, признанные террористическими и запрещённые в России.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Жесть: Вот как выглядит жизнь под контролем «Талибана»
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы иран ислам талибы талибан узбекистан афганистан таджикистан саудовская аравия
Новости
Не для бывшего президента: Медведев объяснил, почему не пошел в Госдуму
Роза Сябитова объяснила женщинам, как быстро выйти замуж
РФ не намерена использовать газ для давления на Украину, заявили в Кремле
Следователи разыскивают главврача "Медицины 24/7" после смерти пациентки
Лариса Гузеева перед болезнью призналась в страхе смерти
В Кремле обозначили повестку переговоров Путина и Эрдогана
В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"
Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы
В России снова побит рекорд по количеству умерших от COVID-19
МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за сделки Будапешта с РФ по газу
Последние материалы
Роза Сябитова объяснила женщинам, как быстро выйти замуж
РФ не намерена использовать газ для давления на Украину, заявили в Кремле
Следователи разыскивают главврача "Медицины 24/7" после смерти пациентки
Лариса Гузеева перед болезнью призналась в страхе смерти
В Кремле обозначили повестку переговоров Путина и Эрдогана
В московских колледжах запущен проект "Гид-экскурсовод на автомобиле"
Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия
Полиция проводит проверку в офисе первого вице-спикера Госдумы
Феномен "Талибана"*: со всеми и ни с кем
В России снова побит рекорд по количеству умерших от COVID-19
Популярное
Здоровье
Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес

Российские учёные объяснили, при каких заболеваниях коронавирус "не возьмёт".

Российские учёные рассказали, кто не заразится COVID-19 и причём тут герпес
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Здоровье и профилактика
Медь, алюминий, тефлон: какая посуда считается опасной
Общество
Моргенштерну вход воспрещён: российские города массово отменяют концерты рэпера
Мир. Новости мира
Эрдоган разочаровался в Байдене и готов опять "развернуться" к России
Игорь Буккер Откуда прибыли? Этруски родом из Причерноморья и Прикаспия Игорь Буккер Василий Амирджанов Медведев пообещал задор и кураж в Государственной думе Василий Амирджанов Ирина Гусакова Шафрановая королева готова бороться с талибами* за свой бизнес Ирина Гусакова
Политика. Новости и аналитика
Политический эксперт из Киева: Запад "откровенно кинул" Украину
Политика. Новости и аналитика
Кандидат в канцлеры ФРГ: Будущее ЕС зависит от сотрудничества с РФ и Украиной
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Здоровье и профилактика
Аппендицит не терпит, когда его терпят
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников