Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о необходимости ареста бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
По мнению иранского лидера, Трамп причастен к убийству руководителя сил спецназначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.
"Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа", — сказал Раиси.
Напомним, что Сулеймани погиб в Багдаде ровна два года назад. Это произошло при ракетном обстреле с американской стороны.
При этом убийству Касема Сулеймани предшествовала атака 27 декабря на американскую военную базу в районе населенного пункта Киркук, в результате которой погиб один военнослужащий. Кроме того, США поспешили обвинить Иран в организации беспорядков в Ираке, в ходе которых произошло нападение на американское посольство в Багдаде.
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