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Автор Валентина Севрюгина

В Иране потребовали арестовать Трампа за убийство

Мир

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил о необходимости ареста бывшего президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.

В Иране потребовали арестовать Трампа за убийство

По мнению иранского лидера, Трамп причастен к убийству руководителя сил спецназначения "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани.

"Если справедливость не восторжествует, то последует возмездие со стороны иранского народа", — сказал Раиси.

Напомним, что Сулеймани погиб в Багдаде ровна два года назад. Это произошло при ракетном обстреле с американской стороны. 

При этом убийству Касема Сулеймани предшествовала атака 27 декабря на американскую военную базу в районе населенного пункта Киркук, в результате которой погиб один военнослужащий. Кроме того, США поспешили обвинить Иран в организации беспорядков в Ираке, в ходе которых произошло нападение на американское посольство в Багдаде.

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Иран - один против всех. Почему он побеждает?
Автор: Валентина Севрюгина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша иран эбрахим раиси дональд трамп
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