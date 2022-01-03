В Иране отказались признавать правительство "Талибана"* в Афганистане

В Иране заявили, что не принимают действующее правительство Афганистана, который захватили радикалы террористического движения "Талибан"*. Дипломат Бахадур Аминян объяснил, при каком условии Тегеран официально признает новую власть.

По словам иранского посла в Кабуле, правительство талибов* примут, если они создадут инклюзивный орган власти. К этому действию Тегеран доброжелательно призывает руководство экстремистской организации, подчеркнул Аминян.

"Если какая-то группа приходит к власти и состоит из представителей одной этнической группы, а все другие этнические группы не входят в состав правительства, мы это не принимаем", — отметил дипломат, слова которого приводит Tolo News.

Вместе с этим посол отметил, что инклюзивная власть в Афганистане позволит официально признать её не только в Иране, но и в других странах. Представитель радикального движения "Талибан" Инамулла Самангани в свою очередь раскритиковал заявления Аминяна и назвал их попыткой вмешаться во внутреннюю политику республики. По мнению талиба, каждое государство имеет право самостоятельно определять понятие "инклюзивное правительство" и следовать национальным интересам граждан.

Позиция иранского дипломата схожа с мнением главы МИД РФ Сергея Лаврова. Он тоже ранее сообщал, что "Талибану" необходимо сформировать инклюзивную власть в Афганистане.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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