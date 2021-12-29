Экс-советник президента США Болтон потребовал отменить "Северный поток-2"

Бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предложил заморозить запуск "Северного потока-2" до тех пор, пока Россия не уберёт свои зарубежные военные базы.

Болтон призвал Брюссель "серьёзно отнестись к угрозе со стороны России", которая граничит с ЕС.

"Северный поток — 2" необходимо отменить без перспектив возрождения до тех пор, пока Москва не свернет военные базы за рубежом", — написал экс-советник президента США в статье для 19Fortyfive.

Он порекомендовал европейским странам, которые входят в НАТО, довести военные бюджеты до 2% ВВП, увеличить численность войск альянса в Европе, а также направить дополнительные поставки вооружения на Украину.

Болтон считает, что Североатлантический альянс должен определить, какие бывшие республики СССР могут быть приняты в НАТО, а какие нет. При этом странам необходимо предоставить возможность самим решать, хотят ли они получить членство в организации.

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