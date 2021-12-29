Путин объявил о готовности к работе "Северного потока-2"

Президент России Владимир Путин поздравил "Газпром" с заполнением второй нитки "Северного потока-2" и объявил, что газопровод полностью готов к работе.

На совещании по прохождению осенне-зимнего периода лидер страны отметил, что Россия будет готова незамедлительно начать поставки газа, как только Евросоюз примет решение о запуске "Северного потока-2".

По словам главы государства, запуск газопровода окажет влияние на цены как для Европы, так и для Украины.

Ранее Алексей Миллер отчитался президенту, что "Газпром" полностью исполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины. В этом году компания поставила в соседнюю страну 41,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

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