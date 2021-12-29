Глава "Газпрома" Миллер: "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации

Председатель "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о том, что что "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации.

По словам Миллера, 29 декабря в 12:58 было завершено заполнение второй нитки "Северного потока-2".

"Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", — сказал глава "Газпрома" на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.

Миллер отчитался, что "Газпром" полностью исполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины. В этом году компания поставила в соседнюю страну 41,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сертификация газопровода должна быть завершена до конца июня 2022 года.