Председатель "Газпрома" Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину о том, что что "Северный поток-2" полностью готов к эксплуатации.
По словам Миллера, 29 декабря в 12:58 было завершено заполнение второй нитки "Северного потока-2".
"Первая и вторая нитка газопровода "Северный поток 2" находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации", — сказал глава "Газпрома" на совещании по прохождению осенне-зимнего периода.
Миллер отчитался, что "Газпром" полностью исполнил обязательства по транзиту газа через территорию Украины. В этом году компания поставила в соседнюю страну 41,5 миллиардов кубометров "голубого топлива".
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что сертификация газопровода должна быть завершена до конца июня 2022 года.
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