Запад против "Газпрома": кто первым моргнёт?

Противники "Северного потока-2" в своих попытках насолить "Газпрому" осложнили жизнь прежде всего потребителям в Европе, страдающим от высоких цен на природный газ и электроэнергию. Придумываются всё новые бюрократические зацепки, чтобы отодвинуть ввод в действие уже готового проекта. Вдобавок ко всему Еврокомиссия вышла с новыми инициативами, которые призваны продвигать низкоуглеродный газ в ущерб природному.

На Западе любят рассуждать о политической подоплёке проекта "Северный поток-2", хотя приводимые аргументы не выдерживают критики. Якобы Россия стремится увеличить зависимость стран Евросоюза от своего природного газа, разобщить их и заодно лишить доходов от транзита газа Украину. Россия не может никого заставить потреблять газ, если у них нет в этом реальной потребности. На высшем уровне было заявлено и о готовности продолжать украинский транзит — было бы у европейцев желание покупать его по более высокой цене и с большими издержками для экологии. А распри в Евросоюзе вызваны беспрецедентным давлением на проект СП-2 со стороны американских политиков, которых бесит нормальное желание Москвы торговать со своими европейскими соседями.

Стоило новоиспечённому министру иностранных дел ФРГ, сопредседателю партии "Зелёных" Анналене Бербок недавно заявить о том, что "одобрить работу трубопровода не представляется возможным" из-за несоответствия европейским правилам, как биржевые цены на газ в Европе подскочили на 13%, обновив двухмесячный максимум. Хранилища газа в Европе заполнены лишь на 60%, наступившие зимние холода заставляют и дальше отбирать газ из ПХГ, а такие проамерикански настроенные политики, как Бербок, своими заявлениями лишь подстёгивают рынок на радость биржевым спекулянтам.

Бальзамом на душу для противников России стало недавнее заявление руководителя Федерального сетевого агентства Германии (Bundesnetzfgentur, BNA) Йохена Хоманна о том, что вопрос сертификации СП-2 откладывается как минимум до лета следующего года. Как известно, немецкий регулятор два месяца изучал заявку оператора Nord Stream 2 AG, чтобы в итоге потребовать для реализации проекта создания дочерней структуры, обладающей правом собственности на участок газопровода на территории Германии. Создаётся впечатление, что американцам удалось перетянуть на свою сторону не только Брюссель, но и Берлин, политизировав чисто коммерческий проект, выгодный Москве и ЕС, но только не Вашингтону. Удивляет только мазохизм европейцев, готовых вредить себе в своём стремлении делать всё наперекор Москве.

Обелить евробюрократов не удастся

Анналена Бербок

Как отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, нынешнее плачевное состояние с заполненностью газохранилищ не сулит Европе ничего хорошего: если раньше ПХГ там опустошались в конце февраля-начале марта, то теперь это может произойти уже в январе. Компенсировать недостающий газ придётся текущим импортом, увеличивая закупки из-за рубежа. Европейцам придётся покупать газ на спотовых рынках по цене $1400 и больше — нельзя же оставлять людей без отопления. От высоких цен на энергию страдают и промышленные предприятия, некоторые даже вынуждены закрываться. Рано или поздно массовое недовольство против близорукой политики властей ЕС выльется на улицы.

Всё более туманные перспективы коммерческого запуска "СП-2" подталкивают цены на газ вверх, что, в свою очередь, приводит к ажиотажному подорожанию электроэнергии в странах Европы. Согласно данным биржи Nord Pool, с начала этого года во Франции цены выросли в 6 раз — до 301 евро за Мвт*ч, а в Германии и Нидерландах — в 5 раз, до 265 и 242 евро за Мвт*ч соответственно. Как следствие, небывалыми темпами растёт инфляция: её уровень в еврозоне за ноябрь достиг 4,9% в годовом исчислении, побив рекорд за последние 25 лет.

Страны Европы вынуждены оказывать помощь потребителям и бизнесу из-за резкого повышения стоимости отопления и электроэнергии, что ложится тяжёлым бременем на бюджеты, уже истощённые пандемией Covid-19. Получателями помощи в десятки миллиардов евро станут 41 млн потребителей и 7,6 млн небольших компаний. Эксперты брюссельской исследовательской организации BRUEGEL предполагают, что государственное финансирование мер помощи долго не продлится, а кризис цен на энергоресурсы при длительном его характере "лишит правительства возможности защитить потребителей".

Дилетантизм еврочиновников в вопросах энергообеспечения, помноженный на "зелёный" идеализм, дорого обходится жителям Европы. Свои ошибки брюссельские бюрократы признавать не желают и переводят стрелки на "Газпром", в чём им активно помогают тенденциозные европейские СМИ. Так, The Guardian недавно поведала читателям о рекордных показателях чистой прибыли "Газпрома" — 582 млрд рублей за период с июля по сентябрь текущего года. Как пишет журналист Джиллиан Эмброуз, "Газпром" наслаждается самой высокой прибылью за всю историю своего существования, тогда как европейские экономики пытаются справиться с глобальным газовым кризисом. Неукоснительное выполнение российской стороной своих обязательств по долгосрочным контрактам — для Запада не аргумент: главное, найти крайних в Москве и обелить евробюрократов.

Нормотворчество, ведущее к коллапсу

Газпром

Судя по сообщениям "Газпрома", за 9 месяцев этого года компания получила прибыль в пять раз больше, чем в прошлом году. Чистая выручка от продажи газа в Европу выросла более чем вдвое — до 2,46 трлн рублей ($32,8 млрд). По сравнению с прошлым годом в Европе платили в среднем на $115 за каждую тысячу кубометров больше. Только эта разница позволила дважды окупить стоимость "Северного потока-2", составляющую $11 млрд. При этом "Газпром" поставляет газ в Европу по формуле цены с привязкой к стоимости нефти или спотовым котировкам. Создавая искусственные препятствия для ввода в строй "СП-2", Европа сама накручивает цены на газ, но суперприбыли идут в основном в карманы рыночных спекулянтов и трейдеров, а не "Газпрому", который торгует по вполне умеренным контрактным ценам.

Недавно Еврокомиссия опубликовала предложения по развитию рынка газа, изменению газовых норм и директив ЕС, нацеленные на преодоление последствий энергокризиса и переход к экономике с нулевыми выбросами. В них заложено несколько идей. В Европе собираются запретить долгосрочные контракты на поставку газа после 2049 года, что противоречит предложениям российской стороны, для которой важно планировать на многие годы вперёд свои капитальные затраты и объёмы добычи. Именно долгосрочные контракты являются основой для надёжных поставок, а не методы биржевой торговли.

Еврокомиссия выступила с идеями, как обеспечить высокий уровень заполнения газовых хранилищ к началу отопительного сезона. Например, государству Евросоюза, попадающему в группу риска, предоставят право ставить жёсткие условия операторам и пользователям хранилищ, в том числе по минимальному объёму газа, проведению аукционов и тендеров для бронирования мощностей и т. д. По мнению заместителя директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексея Гривача, реализация подобных предложений вынудит многие компании просто выйти из этого бизнеса. "Газпром", который контролирует на сегодняшний день четыре ПХГ в Германии и Австрии, также вряд ли будет заинтересован в ведении бизнеса, где все решения будут принимать другие.

Брюссель также планирует дать "зелёный коридор" низкоуглеродному газу (например, биогазу) и водороду. В их отношении операторов газотранспортных систем ЕС обяжут предоставлять скидку в 100% во всех пунктах входа и выхода, в том числе с третьими странами. Пока низкоуглеродный газ составляет лишь 5% общего газового баланса ЕС, водород не транспортируется вообще, но допускается, что в действующих газопроводах топливо может составлять 5% общей смеси. Эксперты сомневаются в физической возможности разделять обычный природный газ, биогаз и водород на другом конце трубы.

В Брюсселе не жалеют ни времени, ни средств на бурное нормотворчество вокруг темы энергообеспечения, только эффект почему-то всегда получается обратный. Как отмечает Алексей Гривач, Еврокомиссия желает получить рычаг давления на внешних поставщиков и переложить на них космические расходы за свой "зелёный" энергопереход. Но как бы такая непродуманная политика не привела в итоге к энергетическому коллапсу.

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