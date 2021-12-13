Глава МИД ФРГ парой предложений взвинтила цены на газ в Европе

Котировки на газ в Европе достигли почти 1400 долларов за тысячу кубометров. А произошло это после заявления министра иностранных дел Германии Анналены Бербок.

Ранее она выступила с заявлением, что газопровод "Северный поток — 2" не соответствует требованиям Евросоюза, согласно которым поставщик и продавец газа должны быть разными.

"Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен", — заявила Бербок в эфире телеканала ZDF.

После этого цены на газ в Евросоюзе устремились вверх. "Новый министр иностранных дел Бербок отправила своими комментариями по "Северному потоку — 2" котировки TTF к 116,4 евро за МВт (1417 долларов за тысячу кубометров). Они выросли на 10%", — написал в Twitter аналитик ICIS Том Марзек-Мансер.

Позднее цены упали до 1376 долларов, что едва ли можно назвать радикальным снижением.

Напомним, Анналена Бербок является представительницей партии "Зелёные". Эта политическая сила последовательно выступает против реализации проекта "Северный поток — 2". А сама Бернбок постоянно критикует российские власти по поводу прав человека, Украины и так далее.

Новый канцлер Олаф Шольц социал-демократ, а эта партия "Северный поток — 2" поддерживает. Впрочем, противники реализации проекта явно не намерены отказываться от планов помешать запуску газопровода в эксплуатацию.