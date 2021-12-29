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Новак: "Северный поток-2" должны сертифицировать до конца I полугодия 2022 года

Мир

Сертификацию газопровода "Северный поток-2" должны завершить до конца первого полугодия 2022 года, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Новак: "Северный поток-2" должны сертифицировать до конца I полугодия 2022 года

"Конец первого полугодия — это максимальный срок. Если коллеги будут в этом заинтересованы и сделают сертификацию быстрее, то можно начать поставки гораздо раньше", - цитирует зампреда правительства РБК.

Новак допустил вероятность выдвижения ЕС новых требований к газопроводу. Вместе с тем вице-премьер отметил, что проект реализуется в соответствии с законодательством, а предъявление каких-то дополнительных требований к нему будет носить политический характер.

Зампред правительства выразил уверенность, что сорвать реализацию проекта "СП-2" не удастся.

"Мы считаем, что этот проект невозможно сорвать. Он построен в соответствии со всеми требованиями законодательства", - подчеркнул Новак.

Ранее постпред РФ при ЕС Владимир Чижов заявил, что от затягивания процесса сертификации "Северного потока-2" страдают только европейские потребители.

"Для России это проблемой не является. От задержек с сертификацией СП-2 пострадает только и исключительно европейский потребитель", - сказал он.

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Автор: Владимир Васютченко, Куратор: Любовь Степушова
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