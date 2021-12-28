EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Доктор Мясников объяснил, почему опасно пить обезболивающие при похмелье
Канадский активист выразил Путину благодарность за защиту традиций
Юрий Фирсов напомнил о себе неожиданным заявлением
Глава МИД ФРГ: "Северный поток-2" больше, чем частный экономический проект
Стала известна сумма пенсии 44-летней сестры Дмитрия Маликова
Вирусолог рассказала о хитрости "поганского омикрона"
Экс-глава Минэкономики Украины дал совет Зеленскому по переговорам с Путиным
Новые правила выплаты пенсий вступают в силу с 1 января 2022 года
В Кабуле талибы* открыли огонь по протестующим женщинам

Чижов: от задержек пуска "Северного потока-2" пострадают лишь потребители в ЕС

Мир

Задержки с сертификацией газопровода "Северный поток-2" создают проблемы не для РФ, а для европейских потребителей газа, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

Чижов: от задержек пуска "Северного потока-2" пострадают лишь потребители в ЕС

"Для России это проблемой не является. От задержек с сертификацией СП-2 пострадает только и исключительно европейский потребитель", — цитирует постпреда ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что страны, препятствующие вводу в эксплуатацию "Северного потока-2", действуют себе во вред.

Глава государства пояснил, что пуск газопровода позволил бы обеспечить поставки дополнительных объёмов газа, что способствовало бы снижению цен на него в ЕС.

"Безусловно понизило бы цену на бирже, на споте. А поскольку многие страны … не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", — отметил Путин.

"Северный поток-2" — это две нитки газопровода, которые проложили из РФ через Балтийское море до ФРГ. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров газа в год. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, планируется, что к концу года обе нитки "Северного потока-2" будут находиться под рабочим давлением.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Северный поток-2 опять под угрозой: Что говорят эксперты?
Автор: Владимир Васютченко, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Россияне смогут зарегистрировать брак или рождение ребёнка в любом ЗАГСе
Деревянко покусали пчёлы: "Что бывает, когда ешь неправильный мёд"
Чижов: от задержек пуска "Северного потока-2" пострадают лишь потребители в ЕС
Доктор Мясников объяснил, почему опасно пить обезболивающие при похмелье
Кулеба рассказал о главных партнёрах Украины: США и Китай
Канадский активист выразил Путину благодарность за защиту традиций
Юрий Фирсов напомнил о себе неожиданным заявлением
Глава МИД ФРГ: "Северный поток-2" больше, чем частный экономический проект
Косачев: Россия будет использовать ВС для защиты своих граждан за рубежом
Стала известна сумма пенсии 44-летней сестры Дмитрия Маликова
Популярное
Мир. Новости мира
Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии

Эксперты рассказали, кем будет работать Александр Лукашенко при новой Конституции Белоруссии, проект которой опубликован и будет вынесен на референдум в феврале.

Кем станет Лукашенко после утверждения новой Конституции Белоруссии
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Происшествия
СКР раскрыл подробности убийства семьи в Красноярском крае
Шоу-бизнес
Вдове Караченцова грозит тюремный срок или штраф 10 млн рублей
Происшествия
СК и прокуратура начали проверки по факту жёсткой посадки вертолёта в Удмуртии
Вячеслав Шпаковский Лазерное оружие "просится" в армию… А нужно ли оно? Вячеслав Шпаковский Дмитрий Соколов В Советском Союзе консервировали воду. Вопрос — зачем? Дмитрий Соколов Василий Амирджанов Приговор "писающему мальчику" спровоцировал дискуссию Василий Амирджанов
Мир. Новости мира
В Госдуме оценили слова Кадырова о возможности присоединения Украины
Мир. Новости мира
На Украине, похоже, новый челлендж: покажи средний палец властям
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Мир. Новости мира
Тимошенко: на Украине российский газ выдают за европейский уже много лет
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников