Чижов: от задержек пуска "Северного потока-2" пострадают лишь потребители в ЕС

Задержки с сертификацией газопровода "Северный поток-2" создают проблемы не для РФ, а для европейских потребителей газа, считает постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Для России это проблемой не является. От задержек с сертификацией СП-2 пострадает только и исключительно европейский потребитель", — цитирует постпреда ТАСС.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что страны, препятствующие вводу в эксплуатацию "Северного потока-2", действуют себе во вред.

Глава государства пояснил, что пуск газопровода позволил бы обеспечить поставки дополнительных объёмов газа, что способствовало бы снижению цен на него в ЕС.

"Безусловно понизило бы цену на бирже, на споте. А поскольку многие страны … не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала, и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", — отметил Путин.

"Северный поток-2" — это две нитки газопровода, которые проложили из РФ через Балтийское море до ФРГ. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров газа в год. По словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, планируется, что к концу года обе нитки "Северного потока-2" будут находиться под рабочим давлением.

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