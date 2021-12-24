Президент России Владимир Путин высказался о странах, мешающих запуску "Северного потока-2": они подрезают сук, на котором сидят.
Лидер объяснил, что магистральный газопровод способен обеспечить дополнительные объёмы газа, что снизило бы цену на "голубое" топливо в Европе. Страны, которые всеми способами препятствуют работе "Северного потока-2", поступают глупо, заявил он.
"Безусловно понизило бы цену на бирже, на споте. А поскольку многие страны, кстати говоря, включая ту же Украину, которая зависит от спота сегодня — это их собственный выбор был, они не хотят у нас покупать напрямую, и для них цена бы упала и существенно. Просто сами себе подрезают сук, на котором сидят", - передаёт РИА Новости слова Путина.
Ранее глава компании "Газпром" Алексей Миллер сообщил, что до конца 2021 года обе линии "Северного потока-2" войдут в строй.
"Первая нитка "Северного потока-2" уже находится под рабочим давлением, а вторая нитка окажется под рабочим давлением до конца этого года", — сказал он.
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