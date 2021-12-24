Bloomberg: Флот США везёт сниженный природный газ в Европу, цены упали

В четверг, 24 ноября, на европейском рынке цены на "голубое" топливо упали более чем на 20%, около 30 судов США везут грузы сниженного природного газа в Европу.

"Американские грузы сжиженного природного газа помогут компенсировать снижение потоков из России, крупнейшего поставщика Европы", — информирует Bloomberg.

Отмечается, что 10 кораблей флотилии США держат курс на Европу, однако конечный пункт ещё 20 судов до сих пор неизвестен, они сейчас пересекаю Атлантику.

Агентство сообщило, что цены на газ в Европе выросли более чем в шесть раз в этом году, поскольку Россия ограничила поставки, как раз в то время, когда пострадавшие от пандемии экономики вновь открылись, повысив спрос.

Ранее эксперт Алексей Белогорьев объяснил, что низкие поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" всё-таки могут быть связаны с заполнением второй нитки "Северного потока-2", несмотря на то, что "Газпром" это отрицает. Он также рассказал о других возможных причинах сокращения поставок российской компанией.

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