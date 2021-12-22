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Эксперт Белогорьев ответил на обвинения Польши в адрес России из-за газа

Мир

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев прокомментировал Pravda.Ru обвинения в адрес России со стороны Польши в создании "экстремальной ситуации" на газовом рынке.

Эксперт Белогорьев ответил на обвинения Польши в адрес России из-за газа

"В последние месяцы "Газпром", действительно, относительно прошлого года сократил поставки газа. Это связано с тем, что сами европейские потребители, по всей видимости, снижают отбор газа по долгосрочным контрактам на фоне высоких цен. Помимо этого, "Газпрому" может не хватать газа, ведь в период с августа по ноябрь ему были необходимы большие объёмы в подземных хранилищах России, это связано с чрезвычайно высоким уровнем отбора в прошлую зиму", — объяснил эксперт.

Белогорьев отметил, что у России в этом году существенно вырос как текущий спрос, так и добыча. "Газпром" сейчас достиг того, что осуществляет добычу на максимуме своих возможностей, однако есть хорошие перспективы по её увеличению, добавил он.

Специалист также предположил, что низкие поставки газа по трубопроводу "Ямал — Европа" всё-таки могут быть связаны с заполнением второй нитки "Северного потока-2".

"Очень низкие поставки по газопроводу "Ямал — Европа", по-видимому, связаны с тем, что "Газпром" закачивает технический газ во вторую линию "Северного потока-2". Он отрицает эту взаимосвязь. Но такая ситуация уже была при закачке газа в первую линию осенью", — резюмировал он.

Ранее представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Пётр Наимский заявил, что на газовом рынке развивается кризисная экономическая обстановка, и виновата в этом Россия.

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